Команда Новосибирской области победила во Всероссийском турнире по дзюдо «Дружба народов»

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов.

22-23 декабря в спортивном комплексе «Энергия» прошли очередные, XXXVI всероссийские соревнования по дзюдо «Дружба народов». В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов уровня не ниже кандидата в мастера спорта, сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо Новосибирской области.

— По итогам соревнований спортсмены из Новосибирской области завоевали наибольшее число медалей в различных весовых категориях: 2 «золота», 2 «серебра» и 4 «бронзы». На втором месте команда Челябинской области с двумя золотыми медалями, а на третьем – Республика Алтай с одним «золотом», одним «серебром» и двумя бронзовыми медалями. При этом новосибирцы Денис Лазарев и Алексей Семенов выполнили норматив мастера спорта, пополнив ряды «топовых» дзюдоистов Новосибирска, которые регулярно завоевывают медали на различных турнирах в России и за рубежом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый всероссийский турнир «Дружба народов» прошел еще в 1979 году — он задумывался как соревнования, объединяющие дзюдоистов всех республик СССР. С тех пор практически каждый год на турнире проявляют себя несколько дзюдоистов, которые затем успешно выступают на международных первенствах, входят в состав сборной России.

Фото: предоставлено пресс-службой