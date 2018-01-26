Коммунальное «Единство»

Десятки управляющих компаний Новосибирска объединились в единую общественную организацию.

Еще год назад могло возникнуть впечатление, что в Новосибирске активно и успешно работают лишь 2-3 крупных управляющих компании. Действительно, главными поставщиками новостей и участниками обсуждений в коридорах власти были лишь единицы из сотен городских УК. Голос остальных — мелких и средних участников рынка — практически не был слышен, хотя в совокупности под их управлением находится огромное количество многоквартирных домов в разных районах Новосибирска.

Стимулом к переменам стал выход на рынок крупных московских конкурентов. Обострение «борьбы за рынок» привело к тому, что небольшие УК объединились в Союз организаций в сфере ЖКХ «Единство» — чтобы искать новые формы взаимодействия с собственниками, активно участвовать в законодательных процессах, находить способы решения проблем ЖКХ совместно с органами власти.

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— Как правило, чем меньше управляющая компания, тем дальше она от исполнительной власти, — объясняет председатель правления «Единства» Александр Синица. — И ей очень сложно доносить до мэрии и правительства свои проблемы, высказывать собственное мнение, предлагать решения. При этом Союз «Единство», в который мы объединились, уже входит во все советы по вопросам ЖКХ при органах власти. Мы участвуем в обсуждении всех важнейших вопросов и «реформ» на рынке — тем более что сейчас, в начале 2018 года, вступает в силу очень много новых норм и требований к управляющим компаниям, в которых нужно ориентироваться, чтобы избегать штрафов, конфликтов с собственниками и работать в соответствии с законом.

Александр Синица тут же приводит конкретный пример: новые правила в сфере ЖКХ предписывают управляющим компаниям составить паспорта фасадов обслуживаемых домов. Однако даже один такой паспорт стоит до 70 тысяч рублей, информация в них часто дублируется с другими документами, а расходы на их изготовление вообще не были заложены в бюджетах УК. Сейчас Союз «Единство» инициировал обсуждение этого вопроса совместно с региональными властями, чтобы не возлагать дополнительные расходы на жителей Новосибирска.

— Кстати, могу сказать, что в едином союзе решать подобные вопросы становится гораздо проще, — признает Синица. — Наши инициативы и предложения сразу рассматриваются на уровне вице-губернатора, мнение учитывается при разработке областных законов и нормативов. Конечно, по отдельности ни одна мелкая или средняя управляющая компания решить такие проблемы просто не смогла бы.

Наступивший 2018 год должен превратить Союз «Единство» в одну из самых крупных и сильных общественных организаций Новосибирска в сфере ЖКХ.

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В ближайшие месяцы Союз намерен вынести на обсуждение правительства вопрос о взаимодействии управляющих компаний с Росреестром в режиме онлайн, так как это продиктовано нововведениями в жилищном законодательстве, вступившими в силу с 1 января, и другими острыми вопросами, определяющими деятельность абсолютного большинства УК в Новосибирске.

— Если раньше небольшие УК могли успешно работать сами по себе, не оглядываясь на других и ни с кем не сотрудничая, то в прошлом году — с активизацией столичных конкурентов — они поняли, что нужно делать работу вместе, — объясняет председатель правления «Единства». — Для этого нужно, с одной стороны, повышать качество услуг, вести постоянный диалог с собственниками, а с другой — защищаться от недобросовестной конкуренции, усиливать свой вес и голос в коридорах власти. И наш Союз как раз предоставляет всем участникам рынка такую возможность.

Фото: предоставлено пресс-службой компании