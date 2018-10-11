Компании ассоциации «Биофарм» получили более 9 млрд руб выручки

Темпы ее прироста составляют 5-9% годовых.

— Сегодня в ассоциацию «Биофарм» входит более 40 компаний, 7 исследовательских организаций и более 20 стартапов, — рассказал на пресс-конференции в Интерфакс член-корреспондент РАН, председатель Совета ассоциации «Биофарм» Сергей Нетесов.

Объем выручки входящих в ассоциацию компаний в 2017 году превысил 9 млрд руб, при этом 302 млн составила выручка от несырьевых продуктов. Почти 2,6 млрд пришлось на выручку от продукции, реализованной на территории Новосибирской области.

С 2016 года в развитие бизнеса компаний ассоциации из внебюджетных источников привлечено 662 млн руб инвестиций. Объем работ и проектов в сфере НИР и ОКР, выполненных совместно с участниками ассоциации, либо с иностранными организациями, составил 1,1 млрд руб. 8 технологических стартапов «Биофарма» получили инвестиции. Численность сотрудников предприятий ассоциации — почти 5 тыс человек.

Фото: Юлия Данилова