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Компания Брусника зарегистрировала личный кабинет в ЕИСЖС одной из первых

  • 28/12/2017
кабинет

Он заработает с 1 января 2018 года.

На сайте наш.дом.рф начали открываться и функционировать личные кабинеты застройщиков и контролирующих органов в Единой информационной системе жилищного строительства, которая заработает с 1 января 2018 года, сообщает портал Единый реестр застройщиков (ЕРЗ).

В соответствии с 218-ФЗ в России с 1 января заработает Единая информационная система жилищного строительства. ЕИСЖС обеспечит полную прозрачность долевого строительства для граждан и всех участников жилищной сферы. Она станет единой площадкой, содержащей актуальную информацию по жилищной сфере в обобщенном виде по стране, регионам и по каждому строящемуся объекту в отдельности.

В системе будут размещаться данные Росреестра, Банка России, Росстата, Фонда содействия реформирования ЖКХ, региональных органов исполнительной власти и подведомственных организаций, а также Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

— 25 декабря 2017 года на сайте наш.дом.рф стала доступна функция регистрации личных кабинетов застройщиков и контролирующих органов. Застройщики должны в отношении каждого строящегося дома размещать в ЕИСЖС определенный набор документов (подтверждающие права на землю, заключение экспертизы проектной документации, разрешение на строительство, проектная декларация и пр.), а также смогут получать в личном кабинете актуальную информацию о состоянии номинального счета в Фонде защиты дольщиков, формировать выписку по операциям по счету за выбранный период, — говорится в сообщении.

Одним из первых застройщиков, открывших личный кабинет в ЕИСЖС, стала компания Брусника (15-е место в ТОП по РФ по объему ввода жилья в 2016 году, 2-е места в ТОП по Тюменской и Новосибирской областям по объему текущего строительства).

— Мы прошли обучение на вебинаре, в соответствии с инструкцией пользователя зарегистрировались на портале госуслуг, после чего создали кабинет застройщика, — пояснили порталу ЕРЗ в Бруснике. — Все работает, интерфейс понятный и доступный. Готовимся к внесению данных по строящимся объектам.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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