Компания «Ретэко» запустила автоматизированную линию по утилизации аккумуляторов

При работе даже в одну смену она планирует занять до 50% рынка переработки аккумуляторных батарей в Новосибирске.

Компания «Ретэко» (юридическое наименование ООО «СибВторРесурс») создала отдельную площадку для переработки аккумуляторах батарей. Реализацией проекта будет заниматься дочернее ООО «Утилизирующая компания экосистемы».

— Мы арендовали на ОАО «НПО «Сибсельмаш» участок площадью 600 кв метров, где установили автоматическую линию по комплексной разделке аккумуляторных батарей «КРАБ». Она создана для переработки автомобильных и промышленных аккумуляторных батарей с эбонитовым или полипропиленовыми корпусами, — рассказал Infopro54 директор ООО «СибВторРесурс» Александр Суворов. — Это первое производство по переработке аккумуляторов не только в Новосибирске, но и в целом за Уралом.

Сумму инвестиций в проект и сроки окупаемости в компании не озвучивают. При работе в одну смену «Ретэко» рассчитывает в сутки перерабатывать 15 тонн сырья, при полной загрузке в три смены — 45 тонн. Сейчас компания планирует принимать в переработку сырье не только из Новосибирска, но и из близлежащих городов. В настоящее время филиал «Ретэко» работает в Красноярске, заключаются договоры с партнерами и организуется закуп сырья в Хабаровске, идут переговоры в Иркутске.

— По нашим оценкам, даже при работе в одну смену мы займем 50% рынка переработки аккумуляторов в Новосибирске, так что мы сразу готовим сырьевую базу в других городах округа, — говорит Суворов.

В ходе переработки аккумуляторов компания будет извлекать фракции металлического свинца, свинцовой пасты (концентрата свинца), полипропилена (эбонита) и серной кислоты, поэтому в планах аренда еще около 600 кв метров под склад сырья и полуфабрикатов.

— Следующий этап: плавка полуфабриката и получение марочного свинца. На рынке он ликвиден в неограниченном количестве. Пластик также можно запускать в переработку и продажу. При организации процесса переработки кислоты можно получать алебастр, который так же интересен строительному рынку. Под эти производства мы планируем арендовать еще одну площадку, но развивать его будем только в 2019-2020 годах, после того, как получим результаты по первому этапу, — говорит Суворов.

Компания «Ретэко» работает на рынке утилизации сырья с 2007 года. На промплощадке в городе Обь по ул Арсенальная компания занимается переработкой оргтехники и вычислительной техники, драгметаллов, пластика, макулатуры и архивных документов.

«Ретэко» — сертифицированная компания по демонтажу, утилизации оборудования, транспортировке, хранению и обезвреживанию опасных отходов предприятий в Новосибирске и регионе. Создана в 2007 году, реализовала свыше 250 проектов по всей Сибири, отмечается на сайте компании. «Ретэко» занимается утилизацией офисной и бытовой техники, демонтажем промышленных объектов, вывозом устаревшего профессионального оборудования, уничтожением конфиденциальной информации. География работы — от Урала до Камчатки.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области