Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Компания «Ретэко» запустила автоматизированную линию по утилизации аккумуляторов

  • 19/01/2018
002

При работе даже в одну смену она планирует занять до 50% рынка переработки аккумуляторных батарей в Новосибирске.

Компания «Ретэко» (юридическое наименование ООО «СибВторРесурс») создала отдельную площадку для переработки аккумуляторах батарей. Реализацией проекта будет заниматься дочернее ООО «Утилизирующая компания экосистемы».

— Мы арендовали на ОАО «НПО «Сибсельмаш» участок площадью 600 кв метров, где установили автоматическую линию по комплексной разделке аккумуляторных батарей «КРАБ». Она создана для переработки автомобильных и промышленных аккумуляторных батарей с эбонитовым или полипропиленовыми корпусами, — рассказал Infopro54 директор ООО «СибВторРесурс» Александр Суворов. — Это первое производство по переработке аккумуляторов не только в Новосибирске, но и в целом за Уралом.

Сумму инвестиций в проект и сроки окупаемости в компании не озвучивают. При работе в одну смену «Ретэко» рассчитывает в сутки перерабатывать 15 тонн сырья, при полной загрузке в три смены — 45 тонн. Сейчас компания планирует принимать в переработку сырье не только из Новосибирска, но и из близлежащих городов. В настоящее время филиал «Ретэко» работает в Красноярске, заключаются договоры с партнерами и организуется закуп сырья в Хабаровске, идут переговоры в Иркутске.

— По нашим оценкам, даже при работе в одну смену мы займем 50% рынка переработки аккумуляторов в Новосибирске, так что мы сразу готовим сырьевую базу в других городах округа, — говорит Суворов.

В ходе переработки аккумуляторов компания будет извлекать фракции металлического свинца, свинцовой пасты (концентрата свинца), полипропилена (эбонита) и серной кислоты, поэтому в планах аренда еще около 600 кв метров под склад сырья и полуфабрикатов.

— Следующий этап: плавка полуфабриката и получение марочного свинца. На рынке он ликвиден в неограниченном количестве. Пластик также можно запускать в переработку и продажу. При организации процесса переработки кислоты можно получать алебастр, который так же интересен строительному рынку. Под эти производства мы планируем арендовать еще одну площадку, но развивать его будем только в 2019-2020 годах, после того, как получим результаты по первому этапу, — говорит Суворов.

Компания «Ретэко» работает на рынке утилизации сырья с 2007 года. На промплощадке в городе Обь по ул Арсенальная компания занимается переработкой оргтехники и вычислительной техники, драгметаллов, пластика, макулатуры и архивных документов.

«Ретэко» — сертифицированная компания по демонтажу, утилизации оборудования, транспортировке, хранению и обезвреживанию опасных отходов предприятий в Новосибирске и регионе. Создана в 2007 году, реализовала свыше 250 проектов по всей Сибири, отмечается на сайте компании. «Ретэко» занимается утилизацией офисной и бытовой техники, демонтажем промышленных объектов, вывозом устаревшего профессионального оборудования, уничтожением конфиденциальной информации. География работы — от Урала до Камчатки.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Банк «Левобережный» запускает программу «Семейная ипотека» со ставкой 6 % годовых

19/01/2018
Данная программа направлена на поддержку семей, в которых родится второй или третий ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 годы.

Специалисты ТУАД будут дежурить на областных автодорогах в период морозов

19/01/2018
Их задача – обогреть людей из застывшей машины и доставить их в теплое место.

Новосибирск намерен в 2018 году взыскать с застройщиков 700 млн руб недоимки

19/01/2018
А также провести ревизию всех земель в Центральном округе.

Мнение

Востребованность инноваций рынком — проблема, которая не решается сама собой

Все материалы

Банк «Левобережный» проводит акцию по зарплатным проектам

19/01/2018

Банк «Левобережный» запускает программу «Семейная ипотека» со ставкой 6 % годовых

19/01/2018

Новосибирску нужен особый статус

19/01/2018

«Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом 350 сельских больниц в Сибири

19/01/2018

В Муниципальном филиале банка «Открытие» портфель вкладов прирос на 350 млн рублей

19/01/2018

ВТБ перешел на индивидуальный скоринг розничных клиентов

19/01/2018

«Коченевская птицефабрика» планирует увеличить производство на 55%

18/01/2018

Клиенты ВТБ в новогодние праздники предпочли отдых в России зарубежным курортам

18/01/2018

Лекарство, разработанное новосибирцами, будут производить в Кургане

18/01/2018

АИЖК и «Российский капитал» начинают прием заявок по спецпрограмме ипотечного кредитования

18/01/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag