Компания «Сурдофон» открыла «Сурдоакадемию»

В настоящее время на портале открыты курсы «Сурдодети» и «Английский язык для глухих и слабослышащих.

ООО «Сурдофон» (резидент Академпарка, находится под управлением венчурного фонда «Ломоносов Капитал» – актив РАТМ Холдинга) запустило образовательный интернет-ресурс «Сурдоакадемия», сообщили в пресс-службе Холдинга.

В настоящее время на портале открыты курсы «Сурдодети» и «Английский язык для глухих и слабослышащих. Уровень BASIC USER: A1». Занятия проводят в формате вебинаров, на русском жестовом языке (РЖЯ).

— Традиционная система образования имеет массу ограничений для глухих, поскольку преподаватели, за редким исключением, не владеют РЖЯ, — комментирует директор ООО «Сурдофон» Андрей Старков. — Примеры реализации образовательных программ для лиц с ограничениями по слуху единичны, тем более их нет в небольших городах и сельской местности. Доступность современных знаний обеспечивают онлайн-форматы.

Отмечается, что читать и писать по-английски инвалидов по слуху учит переводчик РЖЯ и английского языка Лера Душкина.

— По окончании курса (48 занятий или 96 академических часов) они будут понимать информацию с англоязычных сайтов, смогут вести несложную переписку, а также подготовить небольшой текст, например, резюме. Планируем пройти следующие темы «Культура глухих и общество слышащих», «Путешествия», «Спорт», «Онлайн-шоппинг», «Образование», «Работа», — отметила Лера Душкина.

В онлайн-школу «Сурдодети» записываются родители детей с нарушением слуха. Преодолеть трудности в их развитии помогает сурдопедагог (дефектолог) высшей квалификационной категории, лауреат премии «Лучший педагог Новосибирской области 2011 года» и «Государственной премии Новосибирской области 2012 года» Инесса Баскина. Взрослым рассказывают, как найти контакт с ребенком, привить ему базовые навыки общения и подготовить к самостоятельной социальной жизни в детском саду или школе.

Фото: Юлия Данилова