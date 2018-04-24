«Компьютерное зрение могло бы минимизировать ущерб от лесных пожаров»

Новосибирская область начала реализацию проекта по развертыванию системы видеонаблюдения в 2017-2018 годах.

Наступление весны принесло Сибири новую волну лесных пожаров. Традиционно, больше всего от огня страдают Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. На сегодняшний день лидер по возгораниям среди Сибирских регионов – Забайкальский край. Здесь, по данным на 23 апреля, действует особый противопожарный режим. Кроме того, ОПР введен в 25 муниципальных районах Иркутской области, в 20 муниципальных районах Республики Бурятия и 41 муниципальном районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе компании Softline.

Менеджер по продаже услуг в области общественной безопасности компании Softline Дмитрий Бубнов уверен, что значительно сократить наносимый огнем ущерб можно при помощи современных технологий.

— В настоящее время российские лесные хозяйства используют несколько способов обнаружения возгораний: данные со спутников, воздушное и наземное патрулирование и видеонаблюдение. Наименее точны в обнаружении возгорания спутники – они делают снимки земли с определенной периодичностью — только когда оказываются над исследуемой областью, что не позволяет обнаруживать пожары оперативно и быстро принимать меры к их локализации и тушению. Кроме того, аппаратура спутников фиксирует не пожары как таковые, а термоточки — участки с повышенной температурой, по одному только взгляду на данную точку на карте сложно понять, есть ли в лесу пожар и чаще всего требуется дополнительная разведка, — отмечает Дмитрий Бубнов.

По его словам, авиационное патрулирование производится один раз в сутки по заранее согласованному, заданному маршруту, либо, при повышении уровня пожарной опасности, – дважды.

— С высоты можно определить лесной пожар более точно, но, опять же, недостаточно оперативно: при определенных погодных условиях за несколько часов огонь может распространиться на значительную территорию. Те же недостатки имеет наземное патрулирование, когда лесничий объезжает выделенный участок на автомобиле, в труднодоступных местах используя для расширения зоны контроля беспилотные летательные аппараты, — говорит эксперт.

Дмитрий Бубнов отметил, что автоматизированные посты видеонаблюдения, осуществляющие круглосуточный мониторинг окрестностей, появились в России довольно давно (в 2010-2011 годах).

— Их неоспоримое преимущество в том, что видеокамеры устанавливаются на уже существующую инфраструктуру различных высотных сооружений — зданий, вышек, промышленных объектов и прочих, поэтому мониторинг организуется относительно скромными средствами. Современные камеры обладают малым весом и низким энергопотреблением. В них применяются алгоритмы компьютерного зрения, способны обнаружить малые, начинающиеся лесные пожары в радиусе 15-20, а крупные – за 30 километров. Камеры вращаются на 360 градусов, фиксируют задымления и немедленно передают соответствующий сигнал в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. Это дает возможность оперативно направить на место пожара сотрудников и ликвидировать возгорание до того, как оно начнет представлять опасность для расположенных вблизи населенных пунктов и их жителей, — говорит менеджер по продаже услуг в области общественной безопасности.

Он отмечает, что лесная отрасль консервативна – новые технологии проникают сюда медленно.

— На данный момент видеонаблюдение на лесных землях установлено далеко не во всех российских регионах – в основном, в областях и республиках Центрального, Северо-западного федеральных округов, в Поволжье и на Урале. А в Сибири и на Дальнем Востоке — Иркутская, Томская и Новосибирская области и в Хабаровском крае начали реализацию проектов по развертыванию систем видеонаблюдения в 2017-2018 годах. Несколько пилотных проектов в российских регионах, еще не охваченных системами видеонаблюдения, реализуют в настоящий момент специалисты компании Softline, — рассказал Дмитрий Бубнов.

По прогнозам экспертов Softline, темпы роста интереса к новым технологиям в ближайшее время будет расти: те регионы, которые установили видеокамеры несколько лет назад и регулярно их используют, уже убедились в их эффективности и планируют дальнейшее расширение и модернизацию сетей автоматизированных постов видеонаблюдения.

— Важно понимать, что обнаруженный вовремя пожар можно устранить силами нескольких людей, без привлечения дорогостоящей техники, и ущерб от такого возгорания будет минимальным – а это значит, что системы видеонаблюдения не только эффективны, но и экономически выгодны для региональных властей, — резюмирует эксперт.

Фото: предоставлено пресс-службой компании