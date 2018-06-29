Конкурировать нельзя монополизировать

О каком рейдерском захвате рынка услуг ЖКХ говорят его участники.

Конечному потребителю по большому счету все равно, каким образом до него доходит товар или услуга. Поэтому, что происходит в мире бизнеса, его не особо волнует. То, как разбираются, между собой бизнесмены, относится к разряду «милые бранятся, только тешатся». Но вот когда игра выходит за рамки правил и начинает твориться беззаконие, то внутренние разборки в бизнесе постепенно затрагивают интересы горожан. Сейчас в Новосибирске тревогу о намечающейся монополизации рынка по управлению многоквартирными домами подняли в основном сами участники, эксперты и часть депутатского корпуса. Некоторые общественники и вовсе, по словам иных, здесь выступили в роли инструмента воздействия на умы населения. Что сейчас происходит между управляющими компаниями, каким образом в разборки оказалась втянута государственная структура и чем грозит вся эта ситуация для конечных потребителей услуг ЖКХ — разбирался корреспондент портала Infopro54.

Все чаще руководители различных управляющих компаний стали говорить о поступательной монополизации рынка со стороны ЗАО «МКС» («Мой коммунальный стандарт»). Это московский холдинг, который занимает сегодня почти 30% областного рынка и работает во многих регионах страны. В Новосибирске он присутствует под названием ЗАО «МКС-Новосибирск». В городе есть ряд УК, которые имеют другое название, но тем не менее входят в состав этого холдинга, например УК «Перспектива», УК «Дзержинец», УК «Октябрьская», УК «ДЭЗ-2» и др.

— Ко мне тоже приходили и предлагали купить мою компанию, — рассказал руководитель УК «Советское» Марат Грохотов. — Цена была озвучена такая, что если бы я собрал со своих должников из многоквартирных домов все их задолженности по квартплате, то получилось бы больше заявленной суммы. Конечно же я отказался! В итоге к нам приходил инспектор ГЖИ с проверкой и назначал штрафы. Хотя за такие же нарушения управляющей компании, расположенной через дорогу и подконтрольной ЗАО «МКС», выдавали только предписание: исправить все в течение 3-4 месяцев. Чувствуете разницу? Несколько таких проверок, штрафов — и компания просто обанкротится. А им (ЗАО «МКС». — ред.) просто выписали предупреждение. Мы обращались в ГЖИ, но нам ответили, что они обязаны проверять все поступающие жалобы. Относительно работы ГЖИ с жалобами населения редакция получила тот же самый ответ: «… основанием для проведения ГЖИ Новосибирской области внеплановой проверки является информация о нарушении требований жилищного законодательства независимо от источников ее поступления. При наличии такой информации инспекция обязана принять меры реагирования в установленные сроки…». На нужды ЖКХ Новосибирска будет направлено дополнительно более 200 млн рублей руководитель НП «ЖКХ. Контроль – Новосибирск» Сергей Аверьяскин. — И если применяются карательные меры, то они должны быть по понятным правилам, никаких любимчиков быть не должно. Но, к сожалению, этот механизм не работает. Сегодня ГЖИ применяет двойные стандарты к УК. И у нас есть поводы об этом говорить, это не просто слова. Многие новосибирские компании говорят, что за одни и те же нарушения им выписывают штраф, а холдинговым компаниям ничего. Хотя еще 2-3 года назад этот рынок в Новосибирске был спокоен.

Основная претензия со стороны региональных УК это то, что представители холдинга используют не всегда добросовестный подход при покупке компаний, а именно — угрозы при несогласии собственника продать свой бизнес. Участники рынка ЖКХ рассказывают, как к ним «приходят некие люди с предложением продать им свой бизнес по заниженной стоимости. А если им отказывают, то они напоминают, что в управляющую компанию может нагрянуть инспекция с проверкой и найти массу недочетов и нарушений. Когда выпишут штраф, то руководство вспомнит, что было бы проще изначально продать компанию, чем сейчас выплачивать крупные суммы». Можно отмахнуться и сказать, что здесь, скорее всего, бизнес и ничего личного, ну кто сейчас что-то не продает или не покупает. Но дело в том, что инспекция потом действительно приходит и действительно выписывает штраф.

Дозвониться до руководства МКС и взять комментарии относительно обвинений в их адрес не получилось. По указанным на сайте номерам телефонов трубку не брали. Но зато смог ответить на звонок Андрей Краснов, который ранее занимал в этой компании должность замдиректора по общим вопросам. Сейчас он там не работает, но согласился ответить на ряд вопросов относительно деятельности компании. Как оказалось, Андрей Краснов придерживается мнения, что все разговоры про угрозы со стороны представителей московского холдинга — всего лишь сплетни. Если бы они действительно имели место быть, то тогда здесь были бы задействованы правоохранительные органы. Что касается вопроса о монополизации рынка услуг ЖКХ этой компанией, то 30 процентов, которые сейчас занимает ЗАО «МКС» и входящие в его холдинг компании, слишком мало для этого.

Что касается села Криводановка, то корреспонденту портала Infopro54 удалось дозвониться до собственников квартир, которые утверждают, что отопительный сезон 2017-2018 практически был сорван. Дело в том, что на новогодние праздники температура в поселковых квартирах опускалась до 16 градусов, а на нижних этажах и вовсе до 14. После многочисленных обращений к специалистам 2-го теплового района города Новосибирска, в администрацию сельского Совета и в УК «МКС-Новосибирск», а также к поставщику тепловых услуг жители сразу нескольких домов обратились к полпреду в СФО, попав на прием к начальнику департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию Ивану Гончарову.

— Только там нашей проблемой и начали заниматься, — рассказала жительница села Криводановка Ольга Сайко. От ГЖИ и правительства Новосибирской области за подписью Сёмки (Врио заместителя председателя Правительства Новосибирской области Сергей Сёмка. — ред.) были сплошные отписки. Существенные нарушения выявил Ростехнадзор. Итогом всех разбирательств стал ответ прокуратуры Новосибирской области: ЗАО «МКС-Новосибирск» и АО «СИБЭКО» было вынесено представление о том, что они нарушают 354-ФЗ и Договор управления многоквартирными домами, срывая тем самым отопительный сезон. После того как были выявлены нарушения, АО «СИБЭКО» совершенно безосновательно составило новый график температуры подачи тепловой энергии только для домов, обратившихся к полпреду. Полный беспредел! Теперь будем добиваться того, чтобы этот график был единым для всех домов, как это и было всегда.

По окончании срока действия договора управления (дома №№1, 12, 16) и вследствие невыполнения условий Договора по управлению многоквартирным домом (дом №13) замерзшие по зиме жильцы перешли в другие управляющие компании.

Народные методы

Несправедливость и чувство безысходности, по словам руководителей новосибирских УК, подтолкнули их к созданию Союза организаций в сфере ЖКХ «Единство». Чтобы противостоять недобросовестной конкуренции на рынке, участники также инициировали создание Совета при Правительстве Новосибирской области. Однако, как рассказал глава Союза Александр Синица, начальник ГЖИ Евгений Пономарев в итоге сформировал этот Совет таким образом, что на 2/3 он теперь состоит из «виновников торжества» — представителей ЗАО «МКС», которые блокируют принятие многих решений.

Чтобы переломить ситуацию, представители новосибирских УК приняли участие в митинге, прошедшем 6 мая на площади перед ГПНТБ. Резолюция митинга предусматривала требование об отстранении от занимаемой должности начальника инспекции Евгения Пономарева.

— Мнения о том, как правильно надо было бы действовать, расходятся. Но все солидарны в одном: государство в лице ГЖИ должно относиться ко всем компаниям одинаково и непредвзято. Ведь сейчас можно наблюдать, что инспекция превратилась не в надзирающий, а карающий орган, выписывая многочисленные штрафы в адрес новосибирских компаний и закрывая глаза на нарушения компаний из московского холдинга. Все это способствует наращиванию доли ЗАО «МКС» на рынке услуг ЖКХ, — отметил Александр Синица.

— Главной задачей проверки является установление наличия двойных стандартов, — отметил руководитель «ЖКХ. Контроль – Новосибирск». — Буквально на днях, пока люди проверяли поступления заявлений в ГЖИ, ворвался представитель ЗАО «МКС» и стал угрожать физической расправой. На вопрос — кто он такой в этой инспекции — звучали только одни угрозы. Естественно, что в отношении него было написано заявление в правоохранительные органы. Это надо создать такие условия в ГЖИ, чтобы бизнес так себя вел!

Обвинения в адрес государственной жилищной инспекции в том, что они, предположительно, могут сотрудничать с заинтересованной стороной в лице ЗАО «МКС», — серьезные. Для этого должны быть веские доказательства, а не просто догадки. По словам Сергея Аверьяскина, после того как общественность «загудела» вокруг темы ЖКХ и захвата рынка, ситуация немного изменилась. В середине июня с разрешения областного правительства при участии общественников и представителей ассоциаций была проведена проверка в ГЖИ.

Редакция обратилась в ГЖИ с прямым вопросом относительно возможной заинтересованности в вопросах сотрудничества с представителями московского холдинга. Ответ поступил от исполняющего обязанности начальника инспекции Вадима Юнусова. Ранее он занимал пост заместителя начальника инспекции.

— …Руководитель ГЖИ НСО и сотрудники инспекции выполняют возложенные на них полномочия в соответствии с Должностными регламентами и никакого сотрудничества, способствующего укреплению позиций каких-либо управляющих организаций на рынке ЖКХ, с представителями управляющих организаций не осуществляют…, — говорится в ответе.

Сейчас в отношении Евгения Пономарева СУ СКР проводит проверку по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

— Идеальный вариант: если бы руководителем ГЖИ был назначен нейтральный человек и этот кандидат устраивал всех. Возможно, что он будет выбран на конкурсной основе. Но самое главное — он должен зарекомендовать себя в сфере ЖКХ с положительной стороны и иметь опыт работы, — добавил Александр Синица.

Так ли страшна монополизация, как ее малюют?

Что значит для Новосибирска 30% рынка ЖКХ? Всего, по данным сайта министерства ЖКХ, в области и городе действует 290 управляющих компаний. Жилой фонд составляет 11193 дома или 4,4 млрд кв. м. жилья. На первом месте по количеству обслуживаемых домов значится УК «МКС-Новосибирск» — 661 дом. И это несмотря на то, что тот же УК «Дзержинец» со своими 393 домами или УК «Октябрьская» с 327 домами, которые стоят отдельным списком от МКС, также принадлежат этому холдингу. Таким образом, одна треть от 4,4 млрд кв. м., а это почти 1,5 млрд, принадлежит одному бенефициару.

— Дело в том, что развитие любого холдинга в сфере управления чревато тем, что он сможет иметь сверхприбыль, — объяснил ситуацию с монополией Сергей Аверьяскин. — Были примеры, когда люди выигрывали суды у компании, о которой идет речь, за начисление незаконных платежей по страхованию имущества. Никто не знает, у скольких людей собрали эти взносы по страхованию, которое по сути ничего не гарантировало. Но УК успела получить за сбор этих платежей вознаграждение. Холдинговая компания, о которой мы сейчас говорим, вывозит снег и бытовые отходы своими силами, но в платежах указывает другие средства вывоза и, соответственно, другие суммы за это. Это скрытая прибыль. Кроме того, всегда можно допустить небольшую математическую ошибку в начислениях, например на 1,5 рубля, и никто не обратит внимания. Но с миллиона квадратных метров это даст серьезные доходы «за просто так». Так же могут поступить и новосибирские компании, но для конечного бенефициара этого бизнеса выгодно иметь расширение. То ли накрутить эти условные единицы для 100 тысяч кв. м., то ли на 10 млн. Когда существует реальная конкуренция на рынке, собственники могут сказать: мы сейчас возьмем и перейдем через дорогу к другой управляющей компании, там хозяин другой, там учредитель другой. Или другое дело, когда люди переходят по названию в другую компанию, но представитель и учредитель там все равно тот же. Будет одна политика достижения прибыли, ты хоть запереходись. Бенефициар конечный один. Кто бы что ни говорил, а это очень прибыльный бизнес, и не зря за него бьются.

Как стало известно Infopro54, ЗАО «МКС» уже около года ведет переговоры о покупке УК «СПАС-дом», а это значит, что еще 477 дома или 280 млн кв. м. жилья могут упасть в копилку к московскому холдингу.

По поводу дополнительных начислений от управляющей компании удалось поговорить с одной из собственниц жилья в многоквартирном доме, который обслуживает УК «МКС-Новосибирск». Жители дома по улице Станиславского с октября прошлого года судятся с УК после того, как обнаружили в платежках доначисление по отоплению — в среднем по 5 тысяч рублей в год за квартиру. Разбираясь, жители выяснили, что дворнику за год платят по 400 тысяч, а текущий ремонт обошелся гораздо дороже, чем указала проведенная независимая экспертиза. Спустя время УК и вовсе выставила повторно счета за уже проделанный ремонт.

— В нашем доме не было организовано ни одного собрания собственников жилья, а в суде мы узнали, что протоколы поддельные, — рассказала Вера Коваленко. — На сегодня мы пока даже и не пытались сменить УК, потому что надеемся, что МКС вернет нам наши деньги хотя бы в виде каких-то работ. Создавать ТСЖ наш дом пока не готов, все-таки председателем должен быть экономически и юридически грамотный человек, а у нас таких нет.

Марат Грохотов рассказал, что помимо предложений о покупке бизнеса, участились подстрекательства людей относительно перехода их домов в другие УК, в частности подконтрольные ЗАО «МКС». Поскольку только сами собственники могут решать, в какой компании им обслуживаться, то давление происходит именно на них.

— Было такое, что по домам, которые находятся под нашим управлением ходили некие люди с уже готовыми заявлениями на имя начальника ГЖИ и стучались в квартиры, представляясь сотрудниками этой инспекции. Они предлагали подписать жалобы на нашу УК. И такие подписи были собраны, ведь в доме всегда найдутся недовольные обслуживанием. На МЖК, если я не ошибаюсь, в УК «Достойный сервис» и вовсе проходила информация, что их компания лишена лицензии и нужно срочно голосовать за переход в другую компанию (речь идет о тираже газеты, выпущенной общественной организацией «Гражданский патруль». — ред.). Но кроме жалоб с реальными подписями в ГЖИ поступали и поддельные обращения, когда от имени людей ставилась подпись без их ведома.

— У нас есть записи и стенограммы, где называются конкретные суммы, которые послужат вознаграждением за переход в холдинговые компании. И это уже стало достоянием гласности, как для общественности, так и для высших должностных лиц и правоохранительных органов, — добавил Сергей Аверьяскин. — Мы знаем людей, которые ходят по городу, инициируют собрания и расшатывают дома, ища «соломинки в чужих глазах», провоцируя таким образом собственников квартир на смену управляющей компании. Не отрицаю, что существует и обратный процесс. Но у московского холдинга гораздо больше бюджет и, соответственно, возможности.

Действительно, о давлении на жильцов многоквартирных домов, в частности на старших по дому, говорит и руководитель НП «ЖКХ. Контроль – Новосибирск» Сергей АверьяскинПо его словам, сегодня на рынке существуют компании, входящие в московский холдинг, которые консолидируют определенный ресурс и подкупают старших по дому для дальнейшего ухода из региональных управляющих компаний.

Относительно таких людей, которые называют себя якобы общественниками и помогают людям в переходе из одной компании в другую, высказался член общественного совета при Минтрансе НСО, официальный представитель Федерации автовладельцев в России (ФАР), инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ ООО «Скиф-М» Михаил Мезенцев.

— Очень многие люди сейчас именуют себя общественниками, являясь на самом деле обыкновенными лоббистами, — уточнил Мезенцев. — Общественность такова, что верит всем подряд. Но, что самое интересное, им верят и в органах власти. Помимо ЖКХ такие общественники шумят на все темы подряд: и в системе здравоохранения, и в строительстве дорог. Я их называю общественниками широкого профиля: инвалиды — они там, старики — они тут, дороги — и здесь они. Но если человек занимается какими-то конкретными проблемами в городе, он не может быть везде и сразу. Это означает, что он знаком с вопросами поверхностно и, возможно, просто зарабатывает на этом. Одним из ориентиров для общества может стать факт — работает ли где-то так называемый общественник. Потому что общественная работа предполагает занятия в свободное от основной деятельности время, имея некий капитал и свое честное имя. А безработному как минимум нужно что-то кушать, не говоря уже о содержании своей семьи. На мой взгляд, безработные «общественники» чаще всего транслируют в публичное пространство именно то, за что им платят заинтересованные лица: как от власти, так и от бизнеса, а не то, что в интересах широких масс. Поэтому при возникающих вопросах, прежде чем обратиться к какому-либо общественнику, стоит проверить его: чем он занимается, чем знаменит и в какую ассоциацию или союз входит. А лучше сразу обращаться в зарекомендовавшие себя различные ассоциации. Туда, как правило, входят профессиональные представители отрасли.

Фото: Татьяна Краснова