Контракты по дорожным объектам не будут заключены в установленные сроки

Остаток неотторгованных средств — 1 млрд 112 млн рублей.

Комитет Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике рассмотрел ход подготовки к сезону дорожно-строительных работ 2018 года на автомобильных дорогах муниципального значения, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков, при заключении соглашений с муниципальными образованиями на получение субсидий на дорожно-строительные работы обязательным условием было: завершение контрактации до 30 апреля и проведение дорожных работ до 1 сентября. На данный момент заключены контракты в счет лимита 2018 года на сумму 410 млн рублей.

— Остаток неотторгованных средств — 1 млрд 112 млн рублей, что нереально отторговать до конца апреля. Общая сумма заключенных контрактов с учетом работ, начатых в 2017 году, оценивается суммой 514,9 млн рублей. Или 37,5% от годовых лимитов, — сообщил замминистра.

Ключевой проблемой взаимодействии с органами местного самоуправления, с точки зрения министерства, остаются низкое качество планирования муниципальных закупок, поздние сроки проведения конкурсных процедур на выполнение дорожно-строительных работ и, как следствие — позднее освоение предоставляемой органам местного самоуправления господдержки. По информации Евгения Ракова, министерство старается помочь поселениям. Организована учеба муниципальных специалистов, разработаны типовые контракты и методика их заключения, предусмотрены условия по размещению единого заказа на осуществление строительного контроля. Однако качество строительного контроля заказчиков остается низким. Типичная проблема – недобросовестность в приемке работ, неудовлетворительное качество разработки проектно-сметной документации, слабая претенциозно-исковая работа.

Депутаты заслушали информацию о проведении торгов и заключении контрактов на дорожно-строительные работы сезона 2018 года в Мошковском, Искитимском и Новосибирском районах, к которым в прошлом году были серьезные претензии.

— Если какие-то положительные перемены есть, то они касаются деятельности крупных подрядчиков, — высказал свое мнение заместитель председателя Законодательного собрания Валерий Ильенко.

Законодатель заявил, что готов в Мошковском районе сам провести совещание о готовности к дорожно-строительному сезону.

— Неотвратимости наказания нет, доля возмещенных средств за некачественно выполненный ремонт дорог остается незначительной, — считает причиной дорожных бед заместитель председателя комитета Елена Тырина.

Ее коллега Сергей Титков напомнил недавнее обсуждение проблемы в правительстве региона.

— Врио губернатора предложил: не справляется муниципальное образование – надо перераспределять деньги. Главы это должны знать, — подчеркнул депутат.

Председатель комитета Федор Николаев уверен, что деньги должны остаться за муниципальными образованиями, но полномочия по планированию, по торгам, по подготовке проектно-сметной документации надо передавать профессионалам.

За итоги работ, по мнению законодателя, главы местного самоуправления должны нести административную ответственность, слишком высоко значение этих работ для сельских жителей, высока цена этих денег в областном бюджете.

— У нас субсидии муниципальным образованиям занимают более четверти от дорожного фонда. Колоссальные денежные средства — 2 млрд 454 млн рублей с учетом программы «Безопасные и качественные дороги. Однако в торговых процедурах до сих пор порядка нет. Сегодня территориальное управление на 90% отторговалось, Новосибирск — 100%. А обеспечение контрактами дорог муниципального значения — 13,2%. Это при том, что у нас торговые процедуры занимают до 95 дней, если еще нет обращений УФАС. Тогда сроки еще увеличиваются. Напомню и проблему инертных материалов. Только их надо порядка 600-700 тыс. тонн. Это с учетом ограничений в вагонах. Потом в эти пики начинается увеличение цены, идет замена материалов, что постоянно отмечает КСП. А все проблемы начинаются с того, как мы организуем плановость работ! — подчеркнул Федор Николаев.

Приняв информацию министерства к сведению, комитет рекомендовал министерству отработать вопрос передачи полномочий по проведению дорожно-строительных работ на автодорогах муниципального значения на уровень муниципальных районов. Комитет предложил министерству сформировать информацию о готовности к новому дорожному сезону объектов, включенных в депутатские наказы.

Фото: пресс-служба Заксобрания области