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Корпорация «Технониколь» проявила интерес к Новосибирской области

  • 23/04/2018
Технониколь

Андрей Травников провёл рабочую встречу с совладельцем корпорации «Технониколь» Игорем Рыбаковым.

Глава региона Андрей Травников и совладелец корпорации «Технониколь», сооснователь благотворительного фонда «Рыбаков Фонд» обсудили вопросы сотрудничества в сфере развития передовых отраслей новосибирской экономики, в частности – высокотехнологичного, инновационного производства, развития реального сектора, укрепления и расширения корпоративных связей внутри бизнес-сообщества, внедрения современных производственных технологий, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Корпорация «Технониколь» производит широкий ассортимент товаров для строительства: гидроизоляционные, теплоизоляционные, звукоизоляционные и кровельные материалы, а также реализует инновационные строительные технологии. Сегодня корпорация имеет 52 производственные площадки в семи странах – России, Белоруссии, Литве, Чехии, Италии, Великобритании и Германии. Продукция компании поставляется в 95 государств.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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