Корректировку льгот для ИТ-компаний придержали

Правительство области предлагает снизить ставку по налогу на прибыль до 12,5 %.

Региональный минфин вышел в бюджетный комитет заксобрания с предложением о временном снижении льготной ставки по налогу на прибыль для компаний ИТ-отрасли — до 2020 года. Врио министра финансов Виталий Голубенко пояснил, что в 2017 году были временно перераспределены отчисления по этому налогу: 3% были централизованы в пользу федерального бюджета, в областном осталось 17%.

— Федеральный бюджет до 2020 года централизовал еще 1% ставки налога, то есть 1\18 от нашей доли. При этом субъекты поддержки потеряли 1\4 от господдержки. Для того, чтобы скорректировать ситуацию федеральный бюджет дал право регионам понижать для них ставку с 13,5% до 12.5%. В прошлом году мы не принимали это решение, исходя из соображений сбалансированности бюджета, но сейчас пошли обращения, — пояснил Голубенко.

По его словам, для региона целесообразно выровнять ситуацию с потерей льготы по налогу на прибыль, чтобы продемонстрировать интерес к привлечению на территорию якорных компаний, работающих в ИТ-сфере.

— С начала действия льготы (январь 2015 года) в области выросло количество аккредитованных в этой сфере организаций. Мы получили прирост налогов на 10%. В целом, все налоги, которые платят компании отрасли составляют около 1,6 млрд руб в год: налог на прибыль, НДФЛ и налог на совокупный доход, — пояснил врио министра. – Льгота по налогу на прибыль составила 58 млн руб, взамен отрасль дала чистым плюсом в бюджет региона 108 млн руб. По итогам 2017 года, по нашим оценкам, пропорциональный рост будет сохранен. При снижении ставки до 12,5% расчетный объем выпадающих доходов для бюджета составит 13,5 млн руб. Не реагировать на обращения компаний нельзя, так как в деньгах мы потеряем немного, а вот публичный сигнал будет не очень.

Врио министра экономического развития Ольга Молчанова также заявила, что ИТ-компании достаточно мобильны и для того, чтобы сохранить у себя эту категорию налогоплательщиков, которая дает очень большую отдачу по НДФЛ, область должна создавать для них интересные условия.

— Сейчас в Татарстане построили Иннополис и нашим ИТ-компаниям, выпускникам вузов оттуда постоянно поступают предложения о переезде. Пока Новосибирск третий город в России по развитию информационных технологий и этот статус необходимо сохранять, с учетом задачи, поставленной на федеральном уровне, о развитии цифровой экономики, — пояснила она.

➥ ИТ-компании «за» продление льгот по налогам

Депутаты отнеслись к предложению скептически.

— Судя по вашей статистике, за два года в регионе увеличилось количество аккредитованных ИТ-компаний, вы прогнозируете дальнейший рост. Зачем тогда давать лишнюю льготу в 1%? Я сомневаюсь, что это экономически обосновано, — заявила Лариса Шашукова.

Зампредседателя комитета по бюджету Валентин Сичкарев добавил, что снижение ставки по налогу на прибыль — это право, а не обязанность субъекта федерации.

— Из-за перераспределения 1% в федеральный бюджет областной в 2017 году недополучил 1,7 млрд руб по налогу на прибыль. За счет каких источников минфин планирует покрывать выпадающие доходы при увеличении льготы для ИТ-компаний? Мы не видим этой информации в финансово-экономическом обосновании, — добавил он. — Нет доказательств, что рост отчислений по данной сфере вызван именно действием льгот, а не увеличением количества ИТ-компаний.

В итоге врио первого замгубернатора Новосибирской области Владимир Знатков предложил депутатам не отклонять, а доработать законопроект.

Фото: редакции

Юлия Данилова