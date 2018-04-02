Кредитно-документарный портфель Росбанка в Западной Сибири превысил 12 млрд рублей

В 2017 году банк привлек на обслуживание более 60 компаний крупного и среднего бизнеса.

По итогам 2017 года кредитно-документарный портфель Росбанка в Западной Сибири составил 12,1 млрд рублей, что на 24% превысило показатели предыдущего года. Основным драйвером роста корпоративного бизнеса стало увеличение клиентской базы. В 2017 году банк привлек на обслуживание более 60 компаний крупного и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что в 2017 году Росбанк существенно увеличил объем привлеченных пассивов корпоративных клиентов. По итогам прошедшего года сумма средств крупных и средних компаний Западной Сибири, размещенных в Росбанке, достигла 5,4 млрд рублей, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с 2016 годом.

Наибольший вклад в рост корпоративного портфеля Росбанка в регионе в минувшем году был обеспечен за счет развития отношений с компаниями промышленного сектора, сферы пищевого производства и оптовой торговли.

— Сегодня мы видим очень большой потенциал в сотрудничестве с компаниями среднего бизнеса и намерены существенно нарастить свою долю в нём в 2018 году, — отметил директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Западной Сибири Леонид Навицкий. — Помимо этого, безусловно, мы продолжим укреплять партнерские отношения с крупнейшими компаниями региона, предоставляя необходимое финансирование и полный спектр транзакционных услуг.

Фото: пресс-служба банка