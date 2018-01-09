Кредитные организации переведут на пропорциональное регулирование

ЦБ РФ сообщил о вступающих в 2018 году новых правилах в банковской системе.

С начала 2018 года Банк России переходит к пропорциональному регулированию банковской системы. В течение года банки должны будут принять решение — либо увеличить капитал до 1 млрд рублей и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала — 300 млн рублей). Переходный период будет завершен к 1 января 2019 года. Банки с базовой лицензией получат существенные регуляторные послабления, для них будет действовать упрощенный порядок отчетности, сообщили в пресс-службе Банка России.

— Что касается системно значимых банков, на которые приходится свыше 60 % активов российского банковского сектора, то им 2018 год принесет несколько важных новаций. Для них регулятор вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных «Базелем III», — норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования, NSFR). Этот показатель рассчитывается как отношение имеющегося в наличии стабильного фондирования к его необходимому объему. Минимальное значение норматива установлено на уровне 100%. Кроме того, для этой группы банков с 1 января повышается минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR) — с 80 до 90 %. Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней, — говорится в сообщении.

Также с нового года в соответствии с «Базелем III» повышаются надбавки к достаточности банковского капитала. Для всех банков надбавка к нормативам для поддержания достаточности капитала вырастет до 1,875 %. Дополнительная надбавка за системную значимость составит 0,65 % (она применяется для всех 11 системно значимых российских банков).

Кроме того, с 1 января 2018 года для всех банков будет обязательным к применению Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 9, который заменит МСФО 39.

Наконец, Агентство по страхованию вкладов увеличит базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов с 0,12 до 0,15 % расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru