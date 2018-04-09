Кредитный портфель Райффайзенбанк в Сибири увеличился до 34,7 млрд рублей

Основным фактором роста среди продуктов розничного кредитного портфеля стали ипотечные кредиты.

Чистая прибыль Сибирского регионального центра АО «Райффайзенбанк» до налогообложения по итогам 2017 года достигла 921 млн руб., превысив показатель аналогичного периода 2016 года на 76 %, благодаря существенному снижению расходов на досоздание резервов, росту чистого комиссионного и чистого процентного дохода, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что совокупный кредитный портфель банка в регионе увеличился на 37 % — до 34,7 млрд рублей. Рост портфеля наблюдался в следующих сегментах: малый и микробизнес (+43,6 % до 3,8 млрд руб.), розничные клиенты (+25 % до 19,1 млрд руб.), корпоративные клиенты (+59,4 % до 11,8 млрд руб.). Основным фактором роста среди продуктов розничного кредитного портфеля стали ипотечные кредиты, увеличившиеся на 58,8 % до 7,9 млрд руб. в 2017 году. Рост портфеля сопровождался улучшением, просроченные кредиты (90+) показали снижение до 4,1 %.

Средства клиентов показали значительный рост по сравнению с концом 2016 года (+74,5 %) и составили 19,7 млрд руб. Средства физических лиц возросли на 14,3 % до 7,9 млрд руб.

Средства юридических лиц в сегменте малого и микро бизнеса увеличились на 38,5 % до 2,8 млрд руб. по сравнению с концом 2016 года, при этом росли как текущие счета, так и депозиты. Максимальный прирост показали средства корпоративных клиентов – портфель вырос более чем в два раза до 9 млрд руб. (+280 %).

— В 2017 году Райффайзенбанк в Сибири достиг значительных результатов по ключевым направлениям бизнеса. Нам удалось добиться роста числа клиентов, нарастить долю рынка в приоритетных областях, увеличить кредитование, улучшив при этом качество активов. Еще одним достижением стало увеличение доли безрискового дохода. Рост остатков на текущих счетах за год — этот показатель увеличился почти вдвое – говорят о высоком доверии к банку со стороны клиентов. Розничные клиенты и компании выбирают нас в качестве основного банка для проведения своих ежедневных финансовых операций, — комментирует директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка Анна Тихонова.

В пресс-службе рассказали, что совокупный объем привлеченных средств розничных клиентов на депозиты и текущие счета, по состоянию на 01.01.2018, составил 3,4 млрд руб., что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года. Объем средств корпоративных клиентов, привлеченных на расчетные счета и депозиты составил увеличился на 90 % по сравнению с прошлым годом и составил 84 млрд руб. Положительную динамику продемонстрировал и объем средств клиентов малого и микробизнеса — рост на 41,2 % до 3,3 млрд руб.

За 2017 год Райффайзенбанк в Сибири выдал более 50 млрд руб. кредитов (+30 % к прошлому году). розничным клиентам. Ипотека и потребительское кредитование стали ключевыми продуктами для физических лиц. Всего за год было выдано 4,6 млрд руб. ипотечных кредитов (+65,2 % к прошлому году) и 7 млрд руб. потребительских кредитов (+26 % к прошлому году).

Кредитование малого бизнеса в регионе является одним из ключевых направлений деятельности банка и показывает положительную динамику. Клиентам малого и микро бизнеса выдано 3,9 млрд руб. кредитов, что на 77 % выше аналогичного показателя прошлого года.

Объем выданных кредитов корпоративным клиентам банка в Сибири составил 33,7 млрд руб., что на 24% выше показателей прошлого года.

В Сибири обслуживается 113 тыс. активных клиентов и более 10 тыс. компаний малого и микро бизнеса (+25 % к началу года), более 1,6 тыс. компаний среднего и крупного бизнеса (+19 % к началу года). На текущий момент уже более 860 сибирских компаний, имеют зарплатный проект в Райффайзенбанке: почти 33 тыс. жителей региона получают заработную плату на карты банка.

Фото: пресс-служба банка