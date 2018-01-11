Кредиторы предъявили «Макс Моторс Сити» требования почти на 700 млн руб

Совладельцу ГК «МАКС моторс» могут ограничить выезд за границу.

В Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о включении в список кредиторов ООО «Макс Мотор Сити» обратился владелец SATICO Group (представляет в Новосибирске бренды Ermenegildo Zegna, ESCADA и т.д., в 2015 году открыл премиум универмаг Lukse, франчайзи World Class, девелопер — ЖК Montblanc) Тимур Саттаров. Сумма предъявленных им требований составляет 303 млн руб. Аналогичное заявление подал ПАО НСКБ «Левобережный» на 182 млн руб. Рассмотрение заявлений намечено на середину февраля. В середине декабря с заявлением о включении требований к должнику на 149 млн руб в арбитражный суд обратился Сбербанк. В список кредиторов также включены требования ООО «АВТОЛАЙН».

По заявлению ИФНС России по Октябрьскому району Арбитражный суд Новосибирской области 29 ноября 2017 года признал ООО «Макс Моторс Сити» несостоятельным (банкротом). Сумма долга — 2,4 млн руб с учетом пени и штрафов. Временным управляющим назначен Дмитрий Долгополов. Согласно данным бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2015 года, приведенных в документах суда, общая сумма активов должника составляла 124,339 млн руб, из них: запасы — 39,5 млн, дебиторская задолженность — 83,7 млн, денежные средства и денежные эквиваленты — 752 тыс, прочие оборотные активы — 385 тыс руб.

ООО «Макс Моторс Сити» входило в группу одного из крупнейших автодилеров Новосибирска — ГК «МАКС моторс» (Audi, Jeep, Land Rover, Mazda, Subaru, Volkswagen, Renault). Была официальным дилером Mitsubishi и SKODA в Новосибирске.

В Арбитражном суде Новосибирской области также рассматриваются банкротные дела в отношении других компаний группы: ЗАО «Макс Моторс Проект», ЗАО «Макс Моторс Гранд»,

ЗАО «Макс Моторс Престиж», ЗАО «Макс Моторс Премьер» и т.д.

➥ Еще два кредитора предъявили свои требования к ЗАО «Макс Моторс Премьер»

В отношении совладельца ГК «Макс моторс» Владимира Сафронова в сентябре 2017 введена процедура банкротства — реструктуризация долгов. По данным на конец года в реестр требований кредиторов включены требования ПАО НСКБ «Левобережный» — 520 млн руб, АО «ЮниКредитБанк» — 502 млн руб, ПАО «Сбербанк России» — 149 млн руб. Также в суд поступили требования от ПАО Банк ВТБ на 420 млн руб. Сафронов выступал поручителям по кредитным договорам, которые заключались на компании группы. В декабре в Арбитражный суд обратился «ЮниКредит Банк» с заявлением о временном ограничении права должника на выезд из Российской Федерации, в рамках дела о банкротстве.

Фото: Юлия Данилова