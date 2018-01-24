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КСП обнаружила нарушения при расходах бюджета на ремонт дорог области

  • 24/01/2018
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Аудиторы представили отчет о законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на объекты дорожной инфраструктуры в 2016 и 2017 годы.

Отчет Контрольно-счетной палаты Новосибирской области по результатам проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на объекты дорожной инфраструктуры в 2016 году и за текущий период 2017 года, рассмотрен коллегией палаты и направлен в Законодательное Собрание Новосибирской области и губернатору Новосибирской области.

Согласно отчету аудиторов, некоторые работы в регионе выполнялись по проекту, который не прошел государственную экспертизу, на стадии закупок была завышена максимальная цена работ в Искитиме, менялись существенные условия контрактов по объектам в Искитиме, Бердске, Оби, Сузуне. Ряд местных администраций принимал и оплачивал работы, которые не были включены в описание объекта закупки, а также не пользовались правом предъявить неустойку подрядчикам за нарушение сроков.

Кроме того, по данным КСП, региональное министерство транспорта не владеет достоверной информацией о состоянии и протяженности дорожной сети региона.

— Отсутствие необходимой и достоверной информации о количестве и техническом состоянии дорожных объектов не позволяет минтрансу осуществлять эффективное финансово-экономическое, правовое и административно-управленческое государственное регулирование в дорожной сфере, — говорится в отчете.

Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, согласно отчету КСП, осуществлялась только по муниципальным объектам городских округов Новосибирской области и ряду объектов областной собственности, заказчиком работ которых выступал ГКУ НСО ТУАД. В 2017 году в рамках проекта велись работы на 60 объектах.

— По информации минтранса области целевые показатели результативности предоставления трансферта Новосибирской области по состоянию на 01.11.2017 достигнуты, вместе с тем, как показала проверка, часть работ на объектах городских округов Оби, Искитима и Бердска по состоянию на 01.11.2017 не была выполнена, следовательно, целевые показатели результативности на отчетную дату не могли быть достигнуты, — отметили в КСП.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что в приемочных комиссиях на всех объектах приоритетного проекта принимали участие представители регионального минтранса.

— Все работы на объектах, включая деятельность приемочных комиссий органов местного самоуправления, были завершены в срок до 01.11.2017. По итогам их работы со стороны представителей заказчиков, подрядчиков и специалистов минтранса области были подписаны акты приемочных комиссий (по г. Бердску и г. Искитиму акты были подписаны до 27.10.2017; по г. Оби – до 29.10.2017), — сказал Анатолий Костылевский.

Заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков обратил внимание на ситуацию, сложившуюся в Новосибирском районе, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

— Некоторые районы встречаются во всех разделах отчёта, в частности Новосибирский – и бесхозные дороги, и невзимание положенной неустойки, в результате чего в бюджет Новосибирского района не поступили 19 миллионов рублей. В этом году в на финансирование дорожных работ в пределах агломерации поступили 2 миллиарда 400 миллионов рублей, значительная часть этих денег была использована как раз в Новосибирском районе. Ситуацию необходимо рассмотреть более детально, — заявил Сергей Титков. Депутаты его поддержали и приняли решение рассмотреть ситуацию в районе на заседании круглого стола.

Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Фёдор Николаев привлёк внимание депутатов к отсутствию на уровне муниципалитетов квалифицированных дорожников.

— У нас из года в год одна и та же проблема — в сельских муниципальных образованиях и городских округах необоснованно продлевают сроки договоров подряда, допускают уменьшение толщины дорожного покрытия, не контролируют качество проведения работ. Мы давно говорим о том, что полномочия по заключению договоров и контролю их исполнения необходимо передать на уровень районов. Понимаю, что это связано с передачей полномочий, но реализовать такое решение возможно. Иначе всё так и будет продолжаться – региональный дорожный фонд будет софинансировать в размере полутора-двух миллиардов дорожные работы в муниципальных образованиях, а качества как не было, так и не будет, — подчеркнул он.

Депутаты также подняли вопрос о необходимости формирования «чёрного списка» недобросовестных подрядчиков.

Анатолий Костылевский сообщил, что минтранс региона направил пояснения в Контрольно-счетную палату Новосибирской области по результатам проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на объекты дорожной инфраструктуры в 2016 году и за текущий период 2017 года. В настоящее время в минтранс от КСП Новосибирской области поступило представление об устранении нарушений, по которому ведется соответствующая работа и готовится ответ.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

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