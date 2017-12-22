Курс на «диджитализацию»

Денис Голубев, управляющий ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Новосибирский

— Какие бизнес-проекты, инфраструктурные проекты в регионе, которые реализовывались, анонсировались в 2017 году, вы считаете наиболее значимыми?

— Из наиболее значимых на мой взгляд — это принятие решения о строительстве четвертого моста через Обь, который соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске. Реализация данного проекта внесет огромный вклад в развитие дорожной инфраструктуры города, появятся транспортные развязки на обоих берегах реки, будут перераспределены транспортные потоки. Предполагаемый высокий расчетный трафик востребованности позволит реализовать проект в условиях государственно-частного партнерства, а также привлечь средства целевого фонда поддержки региональных проектов дорожного строительства.

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— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— Если говорить в целом о банке, то можно выделить несколько ключевых моментов. Во-первых, это наращивание темпов ипотечного кредитования. Еще год назад банк «Российский капитал» не был представлен на ипотечном рынке, а сегодня опережающими темпами наращивает ипотечное кредитование, и по итогам первого полугодия 2017 года вошел в топ-3 самых активных банков по приросту рыночной доли ипотеки. Во-вторых, в 2017 году «Российский капитал» активно развивал новые технологии (то, что называется модным термином «диджитализация»). Мы идем по digital-пути, более 90% операций у нас проводится онлайн. Сегодня это потребность наших клиентов — получать услуги дистанционно. Итоги работы новосибирского филиала говорят о том, что в 2017 году мы выросли по всем направлениям корпоративного и розничного бизнеса. Основной акцент был сделан на активную работу с корпоративными клиентами, нам удалось увеличить клиентскую базу более чем в 2 раза, а в розничном сегменте — на рост портфеля ипотечных кредитов. Центр ипотечного кредитования в Новосибирске традиционно показывает одни из лучших результатов по объему выдач ипотечных кредитов среди региональной сети банка. Так, в 2017году новосибирский ЦИК увеличил кредитный портфель в 2,4 раза.

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— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2018 год?

— Мы продолжим активно развивать ипотечное кредитование в Новосибирске: по итогам 2017 года банк планирует войти в топ-10 банков по выдаче ипотечных кредитов, а к 2020 году – уже в топ-3. Изменения, которые произошли в законодательстве существенно изменят правила игры на строительном рынке. Мы готовы к новым реалиям. Наша задача — работать не только с действующей клиентской базой, но и привлекать новых клиентов, сохраняя при этом качество обслуживания на самом высоком уровне. В сегодняшней ситуации на рынке это требует особых усилий, более тесного общения с клиентами и внимательного отношения к их текущему состоянию.

Фото: пресс-служба банка