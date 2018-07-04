Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

«Лаборатория безопасности» начинает работу в Новосибирской области

  • 04/07/2018
_dsc0403_0

Оборудование автомобиля предназначено для моделирования дорожных ситуаций и обучению моделям поведения на дороге.

Для организации работы по безопасности дорожного движения организаторами проекта «Лаборатория безопасности» правительству Новосибирской области был передан в безвозмездное пользование мобильный автогородок, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Нам очень приятно, что наша область включена в проект, который сегодня презентуется. В Новосибирской области проводится большая работа по обучению детей безопасному поведению на дорогах. Мы рассчитываем на то, что переданные нам материальные ресурсы позволят активизировать эту работу. Выездная лаборатория будет передана на баланс областного государственного учреждения «Автомотоцентр». Надеемся, что автомобиль позволит привлечь ребят к активному занятию видами деятельности, которые здесь предложены, — отметил заместитель министра образования региона Александр Флек.

Мобильный городок (автомобиль) позволяет преподавателям выезжать в отдаленные места региона и привозить с собой все необходимое оборудование для проведения занятий по безопасности дорожного движения по разработанной методике. Внутри автомобиля – велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса. Все оборудование предназначено для моделирования дорожных ситуаций и обучению моделям поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным.

Автомобиль «Лаборатория безопасности» также является элементом тренинга: с его помощью отрабатывается упражнение, демонстрирующее зависимость тормозного пути от скорости транспортного средства. На базе автомобиля демонстрируется применение детских удерживающих устройств: установка и крепление автокресла, правильная фиксация ребенка в нем, работа с отвлечением внимания и другое.

Кроме того, в рамках проекта на базе ГБУ ДО НСО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр», будет создан центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Новосибирской области. Директор учреждения Евгений Реутов отметил, что совместно с ГИБДД будет разработан график работы мобильного автогородка в районах – в первую очередь, внимание будет уделено отдаленных территориям.

Проект «Лаборатория безопасности» реализуется Российским союзом автостраховщиков и Госавтоинспекцией МВД России при поддержке экспертного центра «Движения без опасности». Создание и организация работы центров в субъектах Российской Федерации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе с использованием детских стационарных площадок или мобильных автоплощадок – это один из элементов Программы профилактики нарушений в сфере безопасности дорожного движения, связанных с ключевыми факторами риска в области безопасности дорожного движения.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Эксперты прогнозируют рост цен на квартиры к концу года

04/07/2018
Это произойдет в силу сокращения численности застройщиков и «вымывания ассортимента».

Новосибирцы увидят трансляцию ¼ финала Чемпионата мира по футболу на набережной

04/07/2018
Правительство региона продолжит организацию прямых трансляций на Михайловской набережной.

В Новосибирске утвержден перечень концессионнных объектов

04/07/2018
Соответствующее постановление подписал мэр города Новосибирска.

Мнение

«Лучше остаться в памяти новосибирцев хорошим депутатом, чем плохим мэром»

Все материалы

ЦФТ разработает решения для транспорта и ЖКХ в масштабе России

04/07/2018

«Сибирский Антрацит» — лауреат конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

04/07/2018

Банк Акцепт открывает счета юрлицам и индивидуальным предпринимателям — БЕСПЛАТНО!

04/07/2018

Банк УРАЛСИБ предлагает новый кредитный продукт для фермерских хозяйств

03/07/2018

Тарифы на услуги ресурсоснабжающих организаций могут вырасти

03/07/2018

В Новосибирске заработал новый сервис по ипотеке

03/07/2018

Подростку необходимы деньги для коррекции последствий тяжелой травмы после ДТП

03/07/2018

Банку Акцепт присвоен статус «Новосибирская марка»

03/07/2018

BMW M Performance Tour состоялся в Новосибирске

03/07/2018

«Бротех» учит зарубежных предпринимателей разливать квас

03/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×