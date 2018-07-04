«Лаборатория безопасности» начинает работу в Новосибирской области

Оборудование автомобиля предназначено для моделирования дорожных ситуаций и обучению моделям поведения на дороге.

Для организации работы по безопасности дорожного движения организаторами проекта «Лаборатория безопасности» правительству Новосибирской области был передан в безвозмездное пользование мобильный автогородок, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Нам очень приятно, что наша область включена в проект, который сегодня презентуется. В Новосибирской области проводится большая работа по обучению детей безопасному поведению на дорогах. Мы рассчитываем на то, что переданные нам материальные ресурсы позволят активизировать эту работу. Выездная лаборатория будет передана на баланс областного государственного учреждения «Автомотоцентр». Надеемся, что автомобиль позволит привлечь ребят к активному занятию видами деятельности, которые здесь предложены, — отметил заместитель министра образования региона Александр Флек.

Мобильный городок (автомобиль) позволяет преподавателям выезжать в отдаленные места региона и привозить с собой все необходимое оборудование для проведения занятий по безопасности дорожного движения по разработанной методике. Внутри автомобиля – велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса. Все оборудование предназначено для моделирования дорожных ситуаций и обучению моделям поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным.

Автомобиль «Лаборатория безопасности» также является элементом тренинга: с его помощью отрабатывается упражнение, демонстрирующее зависимость тормозного пути от скорости транспортного средства. На базе автомобиля демонстрируется применение детских удерживающих устройств: установка и крепление автокресла, правильная фиксация ребенка в нем, работа с отвлечением внимания и другое.

Кроме того, в рамках проекта на базе ГБУ ДО НСО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр», будет создан центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Новосибирской области. Директор учреждения Евгений Реутов отметил, что совместно с ГИБДД будет разработан график работы мобильного автогородка в районах – в первую очередь, внимание будет уделено отдаленных территориям.

Проект «Лаборатория безопасности» реализуется Российским союзом автостраховщиков и Госавтоинспекцией МВД России при поддержке экспертного центра «Движения без опасности». Создание и организация работы центров в субъектах Российской Федерации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе с использованием детских стационарных площадок или мобильных автоплощадок – это один из элементов Программы профилактики нарушений в сфере безопасности дорожного движения, связанных с ключевыми факторами риска в области безопасности дорожного движения.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области