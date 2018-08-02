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LADA Priora не пользуется спросом у новосибирцев

  • 02/08/2018
priora

К таким выводам пришли аналитики «Avito Авто».

В июле со сборочной линии завода «АвтоВАЗ» в Тольятти сошла последняя LADA Priora — этот культовый для россиян автомобиль выпускался в стране с 2007 года. На «Avito Авто» эта модель по объему продаж заняла второе место в общем рейтинге. Лидером стал другой автомобиль производства ВАЗ – LADA 2114 Samara, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в Новосибирске модель сравнительно непопулярна, а средняя стоимость «Приоры» увеличилась на 7% с 2011 года.

Новосибирск попал в тройку городов с наименьшим объемом продаж LADA Priora среди 29 российских городов. Пик продаж зафиксирован в 2013 году, а потом их число стало снижаться. Также немного автомобилей было продано в других сибирских городах – Барнауле и Иркутске. Это объясняется тем, что за Уралом в сегменте бюджетных автомобилей традиционно доминирует экспорт из Азии, особенно Японии и Южной Кореи, и эта тенденция тем очевиднее, чем ближе регион к этим странам.

По данным исследования, в первую тройку по объему продаж LADA Priora среди российских городов вошли целых две столицы кавказского региона – Махачкала и Грозный — и Самара, столица области, где располагается основное производство ВАЗ. Суммарно на 29 российских городов пришлась половина продаж модели по всей стране.

Средняя цена LADA Priora в Новосибирске в 2018 году составляет 281 400 рублей. В 2011 году ее предлагали за 262 200 рублей, максимального значения цена достигла в 2012 году (288 000 рублей), а затем заметно менялась. На текущий момент Priora в Новосибирске предлагается на 7% дороже, чем в 2011 году. Интересно, что самая высокая средняя цена на автомобиль по России была отмечена в 2011 году в Иркутске — 400 000 рублей, а самая низкая – в Санкт-Петербурге в 2018 г. (175 100 руб.).

В 2018 году самыми популярными «Приорами» по типу кузова в Новосибирске, как и в целом по стране, стали седаны — половина объявлений пришлась на них (48%). Больше трети объявлений составили хетчбэки (42%), а универсалы заняли третье место — 10%.

Фото: Goran Ratković

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