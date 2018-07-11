ЛДСК запускает инвестиционный проект

Предприятие планирует выпускать в Линево изделия крупнопанельного домостроения для возведения высотных домов.

— Мы приступили к реализации инвестиционного проекта, который позволит расширить ассортимент продукции нашего предприятия, выйти на новые рынки. Речь идет о создании нового производства для выпуска крупнопанельных изделий для строительства 18-этажных домов, — рассказал Infopro54 директор ООО «Линевский домостроительный комбинат» Вячеслав Теплых.

Сейчас предприятие производит КПД 90-й серии для монтажа домов в 5-6 этажном и 11-этажном исполнении (ежемесячный объем производства 2-2,5 тысячи кубометров) и разносортный железобетон. На рынке производства крупнопанельных изделий для строительства высотных домов в регионе сегодня работают две новосибирские компании — ООО «Энергомонтаж», который также специализируется на 17-этажных домах, и ООО «Первый строительный фонд», производящий плиты для строительства 25-этажек. Однако Теплых надеется, что продукция ЛДСК будет пользоваться спросом у застройщиков Новосибирской области. Выходить в другие регионы компания пока не планирует.

— Сегодня строительный рынок начинает считать деньги, более экономно относится к земельным участкам, на которых ведется строительство объектов. Компании предпочитают строить на полученной площади высотные дома и получать больше отдачи от участка, — поясняет Вячеслав Теплых. — Кроме того, большинство новосибирских застройщиков сегодня строят дома, конструктив которых сделан из сборного или монолитного железобетона. По этой технологии возводится каркас, идет утепление и наполнение внешних стен, внутренних перегородок. Это достаточно длительный процесс. В связи с вступлением в силу поправок в 214-ФЗ и переходом на проектное финансирование компании будут заинтересованы в максимальном сжатии сроков строительства. Мы уже сейчас делаем наружные трехслойные стеновые плиты, что позволяет проводить монтаж очень быстро.

— Мы намерены стартовать с выпуска 3 блок-секций или 6 этажей в месяц. По мере формирования спроса и заключения договоров будем расширять производство, — перечисляет Вячеслав Теплых. — Уже идут подготовительные монтажные работы в цехах, готова проектно-сметная документация, изучаем оборудование. Планируем запроектировать взаимозаменяемые детали на действующем производстве по выпуску КПД 90-й серии, чтобы при росте спроса максимально быстро переключить оборудование на выпуск новой продукции. Только это решение позволит нам нарастить объем выпуска сразу в два раза.

Сейчас расчетная стоимость инвестпроекта —140 млн рублей. Компания работает над привлечением в проект инвесторов, а также получением кредитных ресурсов. Средства пойдут на закупку и наладку оборудования, проектирование 18-этажной серии домов. Окупить вложения планируется в течении 4 лет.

После запуска проекта ЛДСК планирует создать от 300 до 450 новых рабочих мест.

По словам собеседника Infopro54, предприятие планировало войти в число резидентов ТОСЭР «Линево», но после выхода постановления правительства РФ о создании ТОСЭР выяснилось, что в документацию не включены ОКВЭДы, характеризующие основные виды его деятельности. Сейчас ЛДСК совместно с ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» направили обращение в минэкономразвития региона с просьбой проработать вопрос о расширении списка ОКВЭД для линевской территории опережающего развития.

— Площадка и вся необходимая инфраструктура у нас уже есть, так что мы хотели бы получит налоговые льготы. Хотя бы на первое время реализации проекта, — поясняет Теплых. — Сейчас мы дорабатываем проект и планируем заявлять его на рассмотрение областного инвестсовета. Для себя решили — будем реализовывать, даже если не получится войти в число резидентов ТОСЭР. Возможно, сможем претендовать на какие-то другие преференции от области.

ОАО «ЛДСК» образовано в 1992 году на базе Евсинского ДСК, структурно входившего в Главновосибирскстрой. В 2016 году прошло процедуру банкротства и было преобразовано в ООО «Линевский домостроительный комбинат». Собственник предприятия Николай Косулин — 100% акций.

Юлия Данилова

Фото: баз-автора, др- с сайта компании