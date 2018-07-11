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ЛДСК запускает инвестиционный проект

  • 11/07/2018
LDSK

Предприятие планирует выпускать в Линево изделия крупнопанельного домостроения для возведения высотных домов.

— Мы приступили к реализации инвестиционного проекта, который позволит расширить ассортимент продукции нашего предприятия, выйти на новые рынки. Речь идет о создании нового производства для выпуска крупнопанельных изделий для строительства 18-этажных домов, — рассказал Infopro54 директор ООО «Линевский домостроительный комбинат» Вячеслав Теплых.

Сейчас предприятие производит КПД 90-й серии для монтажа домов в 5-6 этажном и 11-этажном исполнении (ежемесячный объем производства 2-2,5 тысячи кубометров) и разносортный железобетон. На рынке производства крупнопанельных изделий для строительства высотных домов в регионе сегодня работают две новосибирские компании — ООО «Энергомонтаж», который также специализируется на 17-этажных домах, и ООО «Первый строительный фонд», производящий плиты для строительства 25-этажек. Однако Теплых надеется, что продукция ЛДСК будет пользоваться спросом у застройщиков Новосибирской области. Выходить в другие регионы компания пока не планирует.

— Сегодня строительный рынок начинает считать деньги, более экономно относится к земельным участкам, на которых ведется строительство объектов. Компании предпочитают строить на полученной площади высотные дома и получать больше отдачи от участка, — поясняет Вячеслав Теплых. — Кроме того, большинство новосибирских застройщиков сегодня строят дома, конструктив которых сделан из сборного или монолитного железобетона. По этой технологии возводится каркас, идет утепление и наполнение внешних стен, внутренних перегородок. Это достаточно длительный процесс. В связи с вступлением в силу поправок в 214-ФЗ и переходом на проектное финансирование компании будут заинтересованы в максимальном сжатии сроков строительства. Мы уже сейчас делаем наружные трехслойные стеновые плиты, что позволяет проводить монтаж очень быстро.

Потенциальные резиденты изучают ТОСЭР

Сейчас расчетная стоимость инвестпроекта —140 млн рублей. Компания работает над привлечением в проект инвесторов, а также получением кредитных ресурсов. Средства пойдут на закупку и наладку оборудования, проектирование 18-этажной серии домов. Окупить вложения планируется в течении 4 лет.

— Мы намерены стартовать с выпуска 3 блок-секций или 6 этажей в месяц. По мере формирования спроса и заключения договоров будем расширять производство, — перечисляет Вячеслав Теплых. — Уже идут подготовительные монтажные работы в цехах, готова проектно-сметная документация, изучаем оборудование. Планируем запроектировать взаимозаменяемые детали на действующем производстве по выпуску КПД 90-й серии, чтобы при росте спроса максимально быстро переключить оборудование на выпуск новой продукции. Только это решение позволит нам нарастить объем выпуска сразу в два раза.

После запуска проекта ЛДСК планирует создать от 300 до 450 новых рабочих мест.

По словам собеседника Infopro54, предприятие планировало войти в число резидентов ТОСЭР «Линево», но после выхода постановления правительства РФ о создании ТОСЭР выяснилось, что в документацию не включены ОКВЭДы, характеризующие основные виды его деятельности. Сейчас ЛДСК совместно с ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» направили обращение в минэкономразвития региона с просьбой проработать вопрос о расширении списка ОКВЭД для линевской территории опережающего развития.

— Площадка и вся необходимая инфраструктура у нас уже есть, так что мы хотели бы получит налоговые льготы. Хотя бы на первое время реализации проекта, — поясняет Теплых. — Сейчас мы дорабатываем проект и планируем заявлять его на рассмотрение областного инвестсовета. Для себя решили — будем реализовывать, даже если не получится войти в число резидентов ТОСЭР. Возможно, сможем претендовать на какие-то другие преференции от области.

ОАО «ЛДСК» образовано в 1992 году на базе Евсинского ДСК, структурно входившего в Главновосибирскстрой. В 2016 году прошло процедуру банкротства и было преобразовано в ООО «Линевский домостроительный комбинат». Собственник предприятия Николай Косулин — 100% акций.

Юлия Данилова

Фото: баз-автора, др- с сайта компании

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