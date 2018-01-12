Ледовая арена все-таки будет в районе метро «Спортивная»

Начать ее строительство могут за счет средств областного и городского бюджетов.

По словам и.о. министра строительства Новосибирской области Игоря Шмидта, в течение двух месяцев рабочая группа рассмотрела 8 вариантов размещения ледовой арены. Итоги ее работы были озвучены на заседании Горсовета Новосибирска с участием представителей правительства области.

Три из заявленных вариантов отсеялись на старте, так как требовали очень больших затрат на инфраструктуру. Из 5 оставшихся точек дислокации: «Городской аэропорт», «Сад Мичуринцев», «Военный городок», «Экспоцентр» и станция метро «Спортивная» самими бюджетными оказались «Сад Мичуринцев» — 2,28 млрд руб минимальный бюджет (5,18 млрд — максимальный) и «Экспоцентр» — 2.3 млрд (2,9 млрд). Однако, первый вариант рабочая группа отбросила, так как на перевод земель из федеральной собственности в собственность города или области требовалось около года, а второй посчитала неэффективным, так как не удастся получить нужную заполняемость объекта зрителями.

Оценочная стоимость строительства арены в районе перспективной станции метро «Спортивная» составила минимум 2,8 млрд (4,06 млрд) руб, в «Военном городке» — 3,11 млрд (7,810 млрд), в «Городском аэропорте» — 4,75 млрд (28,75 млрд руб). Львиную долю в последнем варианте занимали расходы на развитие улично-дорожной сети и общественного транспорта.

В итоге, после анализа всех «за» и «против», рабочая группа остановилась на первоначальном варианте — метро «Спортивная» на левом берегу Оби в Кировском районе. Затраты на инфраструктуру в этом проекте составят 150 млн рублей на электроснабжение, 200 млн — на водоснабжение и водоотведение, 150 млн — на теплоснабжение, 60 млн — на вертикальную планировку площадки, 800 млн — на строительство набережной. На транспортную инфраструктуру в минимальном варианте заложено 1,45 млрд руб, из них 600 млн — на строительство съездов в пойму и кольцевой дороги вокруг дамбы Октябрьского моста, 800 млн — на строительство экономичного варианта станции метрополитена «Спортивная» на действующей эстакаде. При финансировании в 2,7 млрд руб, по расчетам, можно также провести реконструкцию площади Лыщинского со строительством пешеходных переходов (700 млн руб), на станции метро сделать два вестибюля в современных планировочных решениях (1,2 млрд), а также проложить пешеходный тоннель в дамбе моста (150 млн руб).

— Считаем, что строительство ледовой арены в районе станции метро «Спортивная» даст возможность ее расконсервации, а также реконструкции улицы Стартовая, которая соединит этот район с четвертым мостом, — отметил Шмидт. — Речь идет о площадке в 11.4 га, который принадлежит на праве собственности Новосибирской области, без строительства жилья. Он расположен на расстоянии более 500 метров от береговой линии реки Обь, то есть выше, чем было заявлено в первоначальном варианте.

Заммэра, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев также заметил, что расположение ЛДС в районе ул Немировича-Данченко эффективно с точки зрения развития городской территории.

➥ Аукцион по ледовой арене необходимо провести до конца октября

Стоит отметить, что это предложение горсовет, при поддержке заксобрания, продвигал с мая 2017 года. При этом депутаты подчеркивали, что не имеют ничего против строительства ЛДС на Горской, но не согласны с размещением на этой площадке большого жилмассива. Эта модель была предложена ООО «Парк Чемпионов».

— Мы поддерживаем строительство ЛДС на берегу Оби без перезонирования территории под жилую застройку, — заявил председатель горсовета Дмитрий Асанцев.

Возражений от депутатов не прозвучало.

➥ Место и модель строительства ледовой арены пересмотрят в течение двух месяцев

Пока не понятна финансово-экономическая модель проекта, а также сколько средств регион может получить на его реализацию из федерального бюджета. Два года назад речь шла о 3-3,5 млрд руб, летом этого года озвучивалась цифра 2,8 млрд. По словам врио губернатора Андрей Травникова — это будет следующий этап работы, после согласования решения о месте дислокации арены. Впрочем, представители всех уровней власти заявляют, что старт проекта область и город могут обеспечить собственными средствами.

— Сегодня основной вариант начала строительства — бюджетное финансирование, в том числе с учетом привлечения средств федерального бюджета, так как регионам самостоятельно такие расходу вытянуть достаточно сложно. Но не исключено и привлечение инвестора, в том числе под такое важное международное событие, как Чемпионат мира по хоккею, — отметил Травников. — Если мы сегодня принимаем согласованное решение по месту, то следующим этапом будет запуск конкурсных процедур по началу строительства и привлечению дополнительного финансирования.

В каких пропорциях деньги бюджетов и инвестора могут участвовать в проекте врио губернатора пока комментировать отказался. Минимальная стоимость объекта, по его словам, сегодня составляет 4.5 млрд руб.

По мнению советника мэра Новосибирска Виктора Толоконского, на финансирование федерального центра по этому проекту рассчитывать не стоит, а привлечь инвестора к реализации проекта будет сложно, так как подобного рода спортивные объекты не окупаются.

— По моим оценкам, строительство ЛДС будет стоить около 6-7 млрд руб. За счет прямых инвестиций их вернуть невозможно. Только содержание арены в год будет обходится примерно в 200 млн руб. Подобный дворец в Омске стоил около $170 млн. Впрочем, раз строители публично сказали, что объект можно реализовать за 4 млрд, то пусть отвечают за свои слова, — заявил Толоконский.

Он предложил подумать о финансовом займе для реализации проекта, а также более активно проработать этот вопрос с первым заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым и правительством РФ, чтобы в 2018 году подготовить техзадание и осуществить проектирование объекта, а за 2019-2020 построить и сдать его в эксплуатацию.

➥ Александр Жуков доложил президенту РФ о планах строительства ЛДС в Новосибирске

По оценкам спикера заксобрания Андрей Шимкива, проект будет реализовываться даже если решение о проведении в Новосибирске Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году не будет принято, так как региону необходимо свое спортивное сооружение такого уровня. Дмитрий Асанцев также заявил, что при самом неблагоприятном раскладе по финансированию город и область будут вносить изменения в свои бюджеты, или прорабатывать вопрос с возможными инвесторами.

— Сегодня мы продемонстрировали готовность города совместно работать над этой проблемой и обращаемся к правительству области о скорейшем решении вопроса по размещению площадки, — заметил, подводя итоги работы, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Андрей Травников так же отметил, что конфликт вокруг ледовой арены и ряда других важных для региона проектов сформировался из-за того, что они инициировались сверху, без достаточного обсуждения на городском уровне.

— Если бы эта работа была организована сразу, то мы бы уже год назад начали строить ЛДС. На мой взгляд, правильно, когда тактические вопросы развития инициируются на уровне города, и потом выносятся на регион, который участвует в их экспертной оценке. Такой подход потребовал от моих коллег немного перестроить свою работу, возможно сдержать свои амбиции. Но с другой стороны, со стороны города это также потребует больше ответственности и своевременности в выработке решений, — добавил Травников.

Он предложил в аналогичном ключе проработать вопрос по другим проектам, которые требуют общего консолидированного решения на региональном и местном уровне. Например, по транспортным схемам новосибирской агломерации и города Новосибирска, которые сейчас формируются.

➥ Новосибирск отказался от заявки на проведение МЧМ-2022 по хоккею

Травников считает, что для участия в Молодежном чемпионате мира по хоккею в 2023 году область должна подтвердить намерение о завершении строительства ледовой арены к 2022 году. Для этого к работе необходимо приступить летом 2018 года.

Фото: автора

Юлия Данилова