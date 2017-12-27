«Легче не станет»

Аналитики озвучили прогноз развития банковского сектора.

Актуальные тенденции развития банковского сектора страны, а также грядущие изменения валютного и таможенного законодательства обсудили участники семинара банка «Открытие», состоявшегося на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ).

Текущую ситуацию в банковском секторе России прокомментировала старший вице-президента — управляющий филиалом Новосибирский ПАО Банк «ФК Открытие» Ирина Демчук:

— С одной стороны, мы говорим о том, что в банковской сфере сегодня сосредоточено достаточно много денежных средств. Но анализ развития банковского сектора с 2004 года, когда мы стали зависимы от иностранного капитала, свидетельствует об очевидном дефиците.

Так, совокупные активы банковского сектора эксперт характеризует как незначительные: по состоянию на 1 января 2017 года они составляют 80063,3 млрд рублей — 93% ВВП.

— Уровень собственных средств кредитных организаций (9008,6 млрд рублей) свидетельствует о низком инвестиционном потенциале с точки зрения возможностей кредитования — длинных денег в банковском секторе нет, — отмечает Демчук. — Как итог, дисбаланс, в котором сегодня находится банковский сектор, существенно отражается на развитии всей экономики.

По ее словам, доля вкладов физических лиц — почти 45% по отношению к денежным доходам населения — говорит о том, что сбережения есть, но реальные доходы не растут. По данным эксперта, по уровню реальных доходов населения мы пока не вернулись даже к уровню 2014 года. Общий объем кредитов, предоставленных физическим лицам на 01.10.2017 г., составляет 11 664,0 трлн рублей, в том числе просроченная задолженность 876,7 млрд рублей (7,5%). За текущий год объемы кредитования увеличились на 980 млрд рублей, равно как и просроченная задолженность — на 12,9 млрд рублей, а потому в дальнейшем кредитоваться будут только «высококачественные» заемщики.

Ирина Демчук отмечает, что на рынке потребительского кредитования появились новые игроки, в числе которых микрофинансовые организации и ломбарды. Банком России как основным макрорегулятором определены предельные значения полной стоимости кредитов: по факту среднерыночные значения ниже этого уровня, но порой все же достигают достаточно высоких планок. Так, по потребительским микрозаймам до 30 тысяч рублей без обеспечения предельные значения полной стоимости составляют 796% (!), а среднерыночные доходят до 597%.

Эксперт также призывает к тщательному изучению предлагаемых сегодня вариантов инвестиций, считая, к примеру, криптовалюты «пузырем, который когда-то лопнет»:

— Банк России открыто говорит о том, что не возьмет на себя гарантирование потерь по криптовалюте. Это небанковские инструменты, которые приносят удачу только тем, кто глубоко погружен в тему — заниматься майнингом, я убеждена, могут лишь математики.

Ирина Демчук акцентирует внимание на необходимости не менее серьезного выбора кредитной организации. На сегодняшний день в России 574 кредитные организации наделены правом на осуществление банковских операций. К примеру, в начале 2016 года их было 733. И отзыв лицензий продолжится. Нужно четко понимать: первые пять банков формируют практически 56% доли рынка. В их числе — четыре государственных банка и частный коммерческий «Альфа-банк». Банкам, занимающим с 6 по 20 место, принадлежит уже 23,3% доли рынка, начиная с 501 — это уже 0%. Причин отзывов лицензий, по сути, две: плохое финансовое состояние кредитной организации и невыполнение требований ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

— Легче не станет, — резюмирует эксперт. — Для банковского сектора наступят еще более жесткие времена: банкам придется серьезно взвешивать свои возможности с точки зрения рисков, которые будет создавать рынок. Очевидна тенденция снижения государственного вливания. Не будет вливания и иностранного капитала, рынок которого для нас закрыли санкции в отношении России. Каждому коммерческому банку предстоит формировать собственную стратегию выживания.

Семинар в НГУЭУ проходил в рамках участия банка «Открытие» во всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», поддерживаемой региональным министерством финансов и налоговой политики. Организатором мероприятия со стороны вуза выступила кафедра финансового рынка и финансовых институтов, реализующая проект «Финансовые среды».

Елена Танажко

Фото пресс-службы НГУЭУ