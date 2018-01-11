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Летом S7 Airlines начнет полеты из Новосибирска в Братск

  • 11/01/2018
самолет

Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, с 3 июня 2018 года открывает регулярные рейсы по маршруту Новосибирск – Братск. Авиабилеты уже в продаже, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что рейсы S7 Airlines из Новосибирска в Братск будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Толмачево в 05:00, прилет в аэропорт Братска в 08:05 по местному времени. Обратный рейс из Братска — в 09:10, прилет в Новосибирск — в 10:25.

S7 Airlines будет осуществлять полеты в Братск в рамках развития программы региональных авиаперевозок на современных самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в комфортном салоне экономического класса.

— Мы рассчитываем, что новый рейс будет востребован среди пассажиров. Время в пути из Новосибирска в Братск составит чуть более двух часов. Это возможность с комфортом путешествовать между городами Сибирского региона, чтобы навестить близких или встретиться с деловыми партнерами, — отмечает Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.

В пресс-службе подчеркнули, что пассажиры из Братска теперь смогут с удобными стыковками в аэропорту Толмачево совершать перелеты в города широкой маршрутной сети S7 Airlines. Преимущество для пассажиров состоит в том, что вся поездка оформляется единым билетом, а багаж принимается сразу до конечного пункта.

Фото: Gensa Gensa

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