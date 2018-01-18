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Летом S7 Airlines открывает рейсы в Бари

  • 18/01/2018
самолет

Прямые рейсы из аэропорта Домодедово в Бари будут выполняться по воскресеньям.

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, с 24 июня 2018 года начинает полеты в итальянский город Бари. Авиабилеты уже в продаже, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Прямые рейсы из аэропорта Домодедово в Бари будут выполняться по воскресеньям. Вылет из Москвы в 10:45, прилет в аэропорт Бари в 13:35 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 14:30 и прибывает в Домодедово в 19:20. Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Boeing 737-800NG.

— S7 Airlines продолжает расширять географию полетов в Западную Европу, в частности, предлагает пассажирам новое итальянское направление — Бари, столицу провинции Апулия. Расположенный на лазурном Адриатическом побережье город будет интересен искушенным путешественникам. Бари — важнейшее паломническое направление: здесь хранятся мощи Святого Николая Чудотворца. В то же время это точка притяжения для поклонников агро-гастрономического туризма и экскурсионного отдыха. Кроме того, отсюда можно начать интересное летнее путешествие: из порта Бари отправляются лайнеры в морские круизы по южным европейским странам, — говорит коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Отмечается, что Италия традиционно пользуется популярностью у пассажиров S7 Airlines. Авиакомпания уже выполняет прямые регулярные рейсы из Москвы в Верону, Геную, Пизу, Турин, Неаполь, Катанию и Рим, а в июне начинаются полеты на остров Сардиния.

Фото: Ростислав Нетисов

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