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Lexus представил суперроскошный внедорожник

  • 16/01/2018
фото с сайта motor.ru

Дизайн кроссовера, созданный сотрудниками калифорнийской студии Toyota, называется «расплавленная катана».

Компания Lexus на автосалоне в Детройте представила предвестника нового флагманского кроссовера — концепт-кар LF-1 Limitless. Новинка, формирующая новый сегмент, демонстрирует новый уровень технологий, а также задает вектор развития дизайна марки, сообщает издание motor.ru.

Длина Lexus LF-1 Limitless составляет 5014 миллиметров, ширина — 1986, высота — 1605 миллиметров. Колесная база насчитывает 2974 миллиметра. Дизайн кроссовера, созданный сотрудниками калифорнийской студии Toyota, называется «расплавленная катана». Он сочетает в себе форму расплавленного металла и острые грани традиционного японского меча.

фото с сайта motor.ru

Отмечается, что информации о силовой установке концепта нет. В «Лексусе» лишь отмечают, что LF-1 можно укомплектовать водородным, гибридным, бензиновым и полностью электрическим агрегатом.

фото с сайта motor.ru

Интерьер концепт-кара выполнен в соответствии с «омотэнаси» — японской философией гостеприимства. В нем дизайнеры полностью отказались от физических кнопок и переключателей и заменили их сенсорами, распознающими жесты. В отделке салона используется металл, дерево, а также темная и светлая кожа.

фото с сайта motor.ru

В оснащение роскошного кроссовера входит автопилот и четырехмерная навигационная система. Она работает как традиционная 3D-навигация, но дополнительно использует элемент времени, предугадывая потребности водителя и пассажиров в зависимости от продолжительности поездки, времени суток и дорожной ситуации. Например, система может предложить остановиться у ресторана, заправиться или забронировать номер в гостинице.

Фото: с сайта motor.ru

Истояник: motor.ru

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