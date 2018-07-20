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Businessjump

Лидеры продаж премиального сегмента в Новосибирске

  • 20/07/2018
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Новосибирский ТОП-5 класса «премиум»: Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Audi.

Автомобильный рынок начинает оживать, что демонстрирует динамика продаж, в том числе и в премиальном сегменте. По данным «Автостат», полученным по запросу корреспондента Infopro54, в Новосибирске за 5 месяцев 2018 года реализовано 4,6 тысяч новых легковых автомобилей — рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 25,3%. Из них более 470 штук — автомобили в сегменте «премиум».

Таким образом, рыночная доля премиального сегмента в Новосибирске — 10,3% (она выросла на 1,6 процентного пункта по сравнению с прошлым годом). Отметим, что в новосибирский ТОП-5 класса «премиум» вошли марки: Lexus — 1 место, BMW — 2, Mercedes-Benz — 3, Land Rover — 4, Audi — 5.

Корреспондент Infopro54 выяснил, насколько данные «Автостат» о росте продаж соответствуют конкретной картине на местах — в дилерских центрах марок, попавших в новосибирский ТОП-5. Какие автомобили стали флагманами продаж? Какие новые или рестайлинговые модели смогут еще больше оживить продажи? С этим вопросом корреспондент обратился к представителям официальных дилеров в Новосибирске.

Lexus

Автомобили этой марки в последние годы регулярно занимают первые строчки рейтингов продаж. По данным «Автостат», в прошлом году Lexus занял первое место по продажам в Новосибирске, и в 2018 году продолжает лидировать.

— Продажи действительно растут по сравнению с предыдущим годом, статистика это показывает, — говорит Андрей Тихонов, директор по маркетингу ГК «Восток Моторс», официального дилера Lexus в Новосибирске. — Лидерами продаж в Новосибирске являются модели Lexus NX 300 и Lexus RX 300. Осенью текущего года в продаже появится новинка — новое поколение бизнес-седана Lexus ES 350. В России эта модель будет представлен в трех версиях: ES 350 с бензиновым двигателем V6, ES 250 и ES 200 с четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями. Новый Lexus ES 200 с 2,0-литровым двигателем будет доступен в комплектациях Comfort и Executive. Версия ES 250 с новым 2,5-литровым двигателем будет доступна в комплектациях Comfort, Executive, Premium и Luxury. Мощная версия ES 350 с обновленным 3,5-литровым двигателем будет предлагаться в комплектациях F-Sport и Luxury. Впервые в линейке ES будет предложена версия F-Sport.

BMW

Автомобили из Баварии стабильно входят в число лидеров продаж. По данным «Автостат», за первые 5 месяцев 2018 года продажи этой марки выросли в Новосибирске на 15%. В ТОП-5 рейтинга BMW занимает второе место.

— Продажи BMW растут, и в целом рынок демонстрирует оживление, конкуренция усиливается, возвращаются известные бренды, которые не так давно покинули Новосибирск, — и у этих брендов тоже есть рост продаж, благодаря чему рынок увеличивается, — рассказывает менеджер по маркетингу и рекламе дилерского центра ООО «ЭлитАвто Сибирь» Алексей Шершнев. — Мы входим в число лидеров продаж, стараемся держать долю BMW в продажах премиального сегмента, постепенно увеличивая ее. В самое ближайшее время у нас появится новый BMW Х4, это произойдет уже в июле. Затем мы ожидаем возвращение легендарного спортивного автомобиля — BMW 8. И, конечно же, мы ждем новый BMW Х5 — абсолютно новый автомобиль на новой платформе. Если предыдущее поколение X5 заимствовало много от кузова старой модели — Е70, то нынешнее будет построено на новой, «модульной» платформе. Автомобиль получит много изменений и в дизайне. Сейчас его можно посмотреть на нашем официальном сайте.

Mercedes-Benz

Третью строчку в рейтинге занимают автомобили Mercedes-Benz. В течение многих лет эта марка автомобилей входит в число самых популярных среди жителей Новосибирска. Долгие годы автомобили Mercedes-Benz в нашем городе официально представляет компания «СТС-автомобили».

— Действительно, за первое полугодие 2018 наблюдается существенный рост продаж к аналогичному периоду прошлого года. По моему мнению, это связано с выходом на рынок большого количества новых моделей — рестайлинг S-Class и Maybach, новый A-Class, CLS, а главное — самая ожидаемая новинка — G-Class, — говорит директор по продажам автомобилей АО «СТС-автомобили» Юлия Смолина. — Также на рынок вышел совершенно новый для Mercedes-Benz продукт — премиальный пикап Х-Class, на который мы делаем большие ставки. Первые автомобили уже доступны на тест-драйве. В скором времени мы увидим рестайлинг С-Class. А в 2019 году произойдет обновление кузова у внедорожников GLE, GLE купе, GLS. Автомобили сегмента SUV традиционно являются флагманами продаж. Не отстают от них и внедорожники на базе C-Class — GLC, GLC купе.

Land Rover

Объемы продаж автомобилей Land Rover позволили занять этому бренду 4 место в новосибирском рейтинге «Автостат».

— В 2018 году мы видим явный рост продаж автомобилей по отношению к продажам 2017 года. Флагманами являются модели Land Rover Range Rover и Land Rover Range Rover Sport, — рассказывает маркетолог компании ООО «Альбион Моторс» (официального дилера Jaguar Land Rover в Новосибирске) Яна Велиджанашвили. — В начале года мы презентовали обновленные Range Rover и Range Rover Sport, а также новую модель Jaguar E-Pace. Также осенью мы ожидаем к запуску полностью электрический автомобиль Jaguar I-Pace — это одно из основных направлений развития автобизнеса, в котором работают многие автопроизводители.

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Продажи электрического кроссовера I-Pace начнутся во второй половине 2018 года. Кроссовер оснастили 2 электрическими двигателями, один из которых расположится на передней оси, а другой — на задней. Суммарная отдача агрегатов составит 400 л.с. Jaguar I-Pace ускоряется с места до 100 км/ч за четыре секунды и сможет проехать без подзарядки аккумуляторов до 500 км.

Audi

Продажи автомобилей этой марки в Новосибирске стабилизировались после прихода нового официального дилера — «Ауди Центр Новосибирск» ГК «Автомир», о чем рассказывал Infopro54..

— Наиболее популярные модели Audi как в Новосибирске, так и в целом по стране — кроссоверы Q5 и Q7: на них приходится большая часть реализованных автомобилей, — рассказывает руководитель PR-направления ГК «Автомир» Евгения Пелипас. — В Новосибирске дилерский центр Audi начал свою работу в декабре 2017 года, поэтому говорить о сравнении динамики продаж текущего и прошлого года преждевременно. При этом в 2018 году концерн уже представил новые поколения моделей А8 и А7, в ближайшее время мы ждем выхода на российский рынок нового поколения А6, а главное — презентации и старта продаж абсолютно новой модели — Audi Q8.

По оценке Евгении Пелипас, Audi Q8 должна стать достаточно востребованной в Новосибирске в сегменте премиальных SUV:

— Такой прогноз мы строим на основании того, что уже сейчас, задолго до появления официальной информации о комплектациях и стоимости Q8, мы с большим удовольствием наблюдаем повышенный интерес наших клиентов к этому автомобилю.

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Подводя итоги, отметим, что доля премиального сегмента в Новосибирске выше, чем в среднем по России — так считают аналитики агентства «Автостат». Для сравнения можно посмотреть долю «премиума» в других городах-миллионниках — в инфографике агентства.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

 Самое время для рывка

Николай Видинеев, управляющий директор Автосалона «Ярс-Моторс»

— Николай Владимирович, с какими результатами ваша компания закончила 2017 год? Первое полугодие 2018? 

— В чем бы ни оценивали свой успех, мы однозначно считаем результат положительным! Чуть менее 200 авто за период 2017 года и первую половину 2018. В этом году мы вышли на стабильное количество по продажам и развернули более масштабную сервисную программу, что позволило нам расширить клиентскую базу. Сегодня вполне уместно сказать, что с маркой автомобилей LEXUS в Новосибирске однозначно ассоциируют именно «Ярс-Моторс»!

—За счет чего получены такие результаты?

—За счет слаженной работы всего коллектива и правильно выбранной маркетинговой политики. Не будем вдаваться в подробности и детали, но основные усилия были брошены на удовлетворение текущей потребности клиентов из Сибири, снятие всех рисков для клиента через полное отсутствие внушительных предоплат при заказе! А также поддержка склада с максимальным количеством популярных позиций в Новосибирске, что сегодня очень сильно волнует клиента.

— Какие задачи ставите перед компанией на второе полугодие? 

— Основная задача — при появлении конкурента удержать свою долю в Новосибирске и добиться внушительного прироста в целом по Сибири. Сейчас как нельзя лучшее время на рынке Сибири (в городах округа идут банкротства и закрытие дилерских центров LEXUS) для такого рывка!

— Планируете заходить в новые ниши? 

— В планах мы намерены попробовать себя не только в премиум-сегменте рынка, но и зайти в люксовый! И сегодня мы доказываем, что способны на это! На прошлой неделе новосибирскому клиенту был выдан автомобиль Maserati Levante стоимостью более 10 миллионов рублей.

— Как планируете скорректировать работу в связи с приходом в регион официального дилера LEXUS?

— Работа уже скорректирована, если это можно так назвать. Мы абсолютно точно понимаем политику всех официальных дилеров, в том числе и «новичка», который совсем недавно открыл двери своего салона в Новосибирске. Здесь нужен просто трезвый и холодный расчет всех рисков и выбор правильной стратегии как в продвижении, так и в финансовой политике компании. В этих вопросах наша компания весьма компетентна! Мы не распыляемся на стройки с многомиллионным бюджетом, а планомерно и поступательно подходим к каждому проекту «Ярс-Моторс».

Михаил Фишер

фото: lexus.ru mercedes-benz.ru audi.ru landrover.ru

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