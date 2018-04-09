Лиотех представил свои новые проекты на международной выставке

Мобильный накопитель электроэнергии и обновленная тяговая аккумуляторная батарея для общественного электротранспорта представлены на выставке «Интербат».

Компания Лиотех презентовала на международной выставке «Интербат-2918» (Москва, 21-22 марта 2018) мобильный накопитель энергии на литий-ионных аккумуляторах, который может эффективно заменить традиционные мобильные источники энергии – бензиновые и дизельные генераторы.

Отмечается, что это бесшумный, экологичный и безопасный автономный источник энергии, который может использоваться в местах, где применение генератора невозможно, например, в закрытых помещениях или подземных коммуникациях. Представленный на экспозиции прототип мобильного накопителя энергии емкостью от 2 до 4 кВтч оснащен стандартными розетками 220 вольт, USB портами, мультимедийной системой и имеет встроенное зарядное устройство, что позволяет комфортно его использовать без дополнительного оборудования.

Компания видит среди потребителей этого продукта организации коммунального сектора и розничной торговли, энергетические компании, организаторов культурно-массовых мероприятий, а также обычных граждан, которые могут использовать накопитель в загородном доме или для выездов на природу. Начало серийного производства продукта запланировано на второе полугодие 2018 года.

Для бытовых потребителей дополнительно была анонсирована еще одна разработка – домашний накопитель энергии, обладающий большей емкостью по сравнению с мобильным решением, который позволит обеспечить достаточный запас энергии для бесперебойного энергоснабжения дома и может быть использован совместно с солнечными панелями и ветрогенераторами. Начало производства этого накопителя запланировано на конец 2018 – начало 2019 года.

Также, в рамках выставки была представлена обновленная версия серийного продукта Лиотех — литий-ионной аккумуляторной батареи для электробусов с динамической зарядкой (троллейбусов с удлиненным автономным ходом), исполненная в новом дизайне.

— За последние 3 года мы поставили нашим партнёрам более 10 тысяч аккумуляторных ячеек, более 200 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (электробусов с динамической зарядкой) работают на аккумуляторных батареях Лиотех, — рассказал генеральный директор Лиотеха Валерий Ярмощук.

Среди перспективных проектов Лиотех были заявлены, в том числе, многофункциональные накопители энергии большой емкости для электросетевых компаний, тяговые литий-ионные батареи для горно-шахтной техники и коммунальных машин, накопители энергии для ледоколов.

В пресс-службе подчеркнули, что благодаря переходу от производства аккумуляторных ячеек к производству готовых решений решений, а именно литий–ионных аккумуляторных батарей для электробусов с динамической зарядкой, выручка завода в 2017 году увеличилась до 350 млн рублей, что 2,5 раза выше показателя 2016 года.

Фото: пресс-служба компании