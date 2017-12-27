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Лыжная база за 20 млн рублей может появиться в Чановском районе

  • 27/12/2017
лыжи

Электронный аукцион пройдет в январе 2018 года.

Администрация Чановского района Новосибирской области объявила конкурс по выбору подрядчиков для проведения работ по строительству лыжной базы в р.п Чаны. Начальная (максимальная) цена контракта — 20,2 млн рублей.

Подрядчик должен выполнить работы по разработке проектно-сметной документации лыжной базы, произвести расчеты потребности в энергоресурсах для получения технических условий, подготовить задания на инженерно-геологические изыскания. Кроме того, в его задачи входит разработка и согласование ТУ на строительные конструкции и материалы. Проект инженерных сетей подрядчик должен будет согласовать с сетедержателями и эксплуатационными организациями и осуществлять техническое сопровождение проекта при прохождении экспертизы проекта и согласований в надзорных органах.

Согласно конкурсному заданию, здание лыжной базы должно быть одноэтажным. Пропускная способность базы — 100 чел./дн., сменность — 4 смены, общее количество человек в смену равно 25 чел./см.,в т.ч.: мужчин — 13 чел/см, женщин — 12 чел/см, количество персонала — 5 чел./см. Продолжительность занятий одной группы занимающихся — 2 часа.

Фото: Lake Placid Region

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