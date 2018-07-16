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Маленькому Озодбеку нужна операция на сердце

  • 16/07/2018

Не хватает — 449 594 руб.

Озодбеку Халбаеву всего 10 дней. Малыш родился с врожденным пороком сердца.

— Мой сын родился с тяжелейшим пороком сердца: у него неправильно расположены аорта и легочная артерия, и сама легочная артерия недоразвита, поэтому в нее не попадает кровь из правого желудочка, — рассказывает мама Озодбека, Шодия Халбаева.

По словам Шодии, из роддома малыша перевели в новосибирский Центр имени академика Е.Н. Мешалкина, сейчас он в реанимации, у него сильная одышка, хрипы, ему тяжело дышать. Озодбеку нужна срочная операция, которая поможет улучшить циркуляцию крови.

— У Озодбека критический порок сердца, стремительно прогрессирует сердечная недостаточность, понижено содержание кислорода в крови. По жизненным показаниям ребенок нуждается в срочном эндоваскулярном лечении – формировании системно-легочного анастомоза (соединения), — говорит детский кардиолог отделения врожденных пороков сердца Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Анастасия Лейкехман (Новосибирск).

По данным Русфонда стоимость операции 449 830 руб. 236 руб. собрали читатели Русфонда. Не хватает — 449 594 руб.

— Без хирургического лечения сын может умереть в любой момент! Но операция для нас платная, мы в прошлом году переехали в Новосибирск из Таджикистана, российского гражданства у нас нет. Самим нам такую сумму не собрать, муж перебивается временными заработками, я сейчас не работаю. Прошу вас, помогите спасти ребенка! — просит о помощи Шодия Халбаева.

Помочь Озодбеку можно по ссылке.

Фото: из личных архивов

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