Малышке из Новосибирска требуются деньги на лечение

Не хватает — 198 930 руб.

У полуторагодовалой Лизы Кайль гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы. Это одна из патогенетических форм перинатальной патологии, связанная с недостаточностью поступления кислорода к клеткам.

— Диагноз дочке поставили на шестой день жизни, Лиза родилась в тяжелом состоянии, перенесла нехватку кислорода. После выписки она плохо набирала вес, была вялой, отставала в развитии. Педиатр на все мои вопросы отвечал: не надо волноваться, перерастет, все будет нормально. Тогда мы повезли Лизу на обследование в платную клинику, там назначили массаж, физиотерапию, занятия в бассейне, — рассказывает мама девочки Анна Верба.

По словам Анны, после нескольких курсов Лиза стала активнее, начала ползать, говорить слоги.

— Но она не может стоять и ходить, плохо держит равновесие, и ручки у Лизы очень слабенькие. Я узнала про Институт медицинских технологий (ИМТ) в Москве. Там готовы помочь дочке, — говорит Анна.

По словам невролога ИМТ Елены Малаховой (Москва), малышка нуждается в госпитализации.

— Лиза нуждается в госпитализации для проведения восстановительного лечения. Мы постараемся снизить патологический тонус мышц, развить мелкую моторику, координацию движений и отсутствующие двигательные навыки, улучшить опору на ноги, стимулировать речевую функцию, — рассказала Елена Малахова.

По информации «Русфонда» цена лечения составляет 199 430 руб. На данный момент собрано 500 рублей. Не хватает — 198 930 руб. Самостоятельно оплатить лечение родители не могут, и просят помощи.

— Лечение платное, а собрать нужную сумму у нас мужем нет возможности, растим двух детей. Помогите, пожалуйста! — говорит Анна.

Помочь Лизе можно по ссылке.

Фото: из личных архивов