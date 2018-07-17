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Маркетинговое исследование для наполнения Бизнес-навигатора по р.п. Линево проведут две компании

  • 17/07/2018
Linevo

На участие в конкурсе было подано три заявки.

В Новосибирске подведены итоги конкурса на оказание услуг по проведению маркетинговых исследований для наполнения информацией Бизнес-навигатора МСП по р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области в 2018 году. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 4 110 500 руб. На участие в конкурсе было подано три заявки, говорится в протоколе, опубликованном конкурсной комиссией. ООО «РОМИР Панель» (г. Москва) оценило свою работу в 4 110 500 руб, ИП Ершков Андрей Александрович (г. Челябинск) предложил провести исследование за 2 971 891,50 руб, а ООО «Центр гуманитарных, социально-экономических и политических исследований-2» (г. Омск) — за 2 694 200 руб.

На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе комиссия приняла решение победителями конкурса стали ООО «Центр гуманитарных, социально-экономических и политических исследований-2» и ИП Ершков Андрей Александрович.

По условиям контракта, оказание услуг разбивается на 2 этапа.

Напомним, Бизнес-навигатор МСП — геомаркетинговая информационно-аналитическая система АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», созданная в 2016 году в целях обеспечения организации оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

ООО «Центр гуманитарных, социально-экономических и политических исследований-2» проводит маркетинговые, социологические, этнографические и другие виды исследований, оказывает консалтинговые услуги. Директор центра Вадим Дрягин владеет 29 % уставного капитала общества, по 16 % принадлежит Ирине и Елене Соловейкиным, Наталье Ивановой, Владимиру Яшину, 7 % -Эльвире Юриной. Выручка за 2016 год составила более 21 млн руб., чистая прибыль — 871 тыс. руб.

ИП Ершков Андрей Александрович зарегистрирован в мае 2017 года. В компании работает менее 15 сотрудников. Основным видом деятельности компании является услуги по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки, представление в средствах массовой информации, деятельность рекламных агентств и др.

Фото: Юлия Данилова

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