МЧС предупредило жителей п.Черновка о возможном подтоплении домов

Причина — высокий уровень воды в р.Карасук.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в период с 12 по 15 апреля на реке Карасук в районе н.п. Черновка продолжится подъём уровня воды. Ожидается вскрытие с возможным образованием заторов льда, достижением опасных отметок 960-986 см и подтоплением прибрежных территорий. Источник возможного ЧС – высокий уровень воды в р.Карасук, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает жителей н.п. Черновка, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, предпринять меры по сохранности имущества, поднять наиболее ценные домашние вещи на верх (вторые этажи, чердаки). При подтоплении жилых домов незамедлительно сообщить об этом в спасательную службу и подготовиться к эвакуации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что паводковая обстановка находится на постоянном контроле.

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