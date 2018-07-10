Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

«Медси» готовит предложение для Новосибирской области

  • 10/07/2018
444

Регион рассчитывает его получить к началу 2019 года.

— АО Группа компаний «Медси» (входит в АО АФК «Система») пока не приняла решение будет ли она участвовать в проекте по строительству семи поликлиник в Новосибирске. Пока представители компании заявляют, что у них небольшой опыт строительства новых учреждений здравоохранения. Обычно они заходят в существующие проекты, — пояснил на пресс-конференции врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Разносторонние интересы АФК «Система»

По его словам, представители «Медси» хотели бы рассмотреть один из районов города, где расположен действующий стационар, где есть сеть поликлинических отделений и сформулировать предложения по их развитию, реконструкции, а также повышению качества и доступности медуслуг.

Травников подчеркнул, что пока это очень предварительные переговоры и ранее ничего подобного на территории региона не реализовывалось. Похожие проекты развивались в Москве и Санкт-Петербурге.

— Мы для себя взяли ориентир, что желательно выйти на конкретный предмет обсуждения к началу 2019 года. Мои коллеги в минздраве области находятся в переговорах с участниками соглашения — подразделением «Медси» АФК «Система», — говорит Андрей Травников.

Он уточнил, что сейчас объявлен новый конкурс по строительству семи поликлиник в формате ГЧП и его итоги планируется повести в конце августа. Ранее речь шла о конце июня.

Конкурс по выбору инвестора для строительства поликлиник объявлен

Травников также отметил, что правительство области будет продолжать искать и другие форматы для обеспечения услугами здравоохранения жителей региона.

«Медси» — крупнейшая в России федеральная частная сеть медицинских клиник, говорится на сайте компании. В состав компании входят более клиник в Москве и Московской области, 3 клинико-диагностических центра, 2 детские клиники, 2 клинические больницы, 12 клиник в регионах, 70 медицинских пунктов на предприятиях, 2 санатория, департамент семейной медицины, скорая медицинская помощь и медицинский велнес. Ежегодное количество пациентов — более 6.2 млн человек.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

«Сибмост» останется на рынке

10/07/2018
Правительство региона надеется, что кредиторы компании сделают все, чтобы Восточный обход был завершен в установленные сроки.

Ипотеку двигает рефинансирование

10/07/2018
Активизация продаж на вторичном рынке высвобождает ресурсы для тех, кто хочет купить квартиру на первичке.

На 1 июня просроченная задолженность по зарплате в Сибири составляла 298,4 млн. рублей

10/07/2018
Около половины от сформированной на данный момент суммы долга относится к производственной сфере и строительству.

Мнение

«Лучше остаться в памяти новосибирцев хорошим депутатом, чем плохим мэром»

Все материалы

«Сибмост» останется на рынке

10/07/2018

Оцените удобство пакетов услуг от Ланта-Банка

10/07/2018

Портфель потребительского кредитования Банка «Левобережный» превысил 13 млрд рублей

10/07/2018

Более 1000 новосибирцев являются акционерами банка ВТБ

10/07/2018

Заявки на тендер по выбору регоператора подали две компании

10/07/2018

У проекта реконструкции ВПП в Толмачево появились перспективы

10/07/2018

Банк УРАЛСИБ запустил сервис переводов с использованием карт «Мир»

10/07/2018

На следующей неделе эскизный проект ЛДС вынесут на публичные слушания

09/07/2018

«Умная одежда» для людей с ОВЗ

09/07/2018

Техперевооружение кластера микроэлектроники планируют завершить к 2020 году. «Электросигнал» создает индустриальный парк. В заделе у новосибирских застройщиков 4,5 млн кв. м. жилья.

09/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×