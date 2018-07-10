«Медси» готовит предложение для Новосибирской области

Регион рассчитывает его получить к началу 2019 года.

— АО Группа компаний «Медси» (входит в АО АФК «Система») пока не приняла решение будет ли она участвовать в проекте по строительству семи поликлиник в Новосибирске. Пока представители компании заявляют, что у них небольшой опыт строительства новых учреждений здравоохранения. Обычно они заходят в существующие проекты, — пояснил на пресс-конференции врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, представители «Медси» хотели бы рассмотреть один из районов города, где расположен действующий стационар, где есть сеть поликлинических отделений и сформулировать предложения по их развитию, реконструкции, а также повышению качества и доступности медуслуг.

Травников подчеркнул, что пока это очень предварительные переговоры и ранее ничего подобного на территории региона не реализовывалось. Похожие проекты развивались в Москве и Санкт-Петербурге.

— Мы для себя взяли ориентир, что желательно выйти на конкретный предмет обсуждения к началу 2019 года. Мои коллеги в минздраве области находятся в переговорах с участниками соглашения — подразделением «Медси» АФК «Система», — говорит Андрей Травников.

Он уточнил, что сейчас объявлен новый конкурс по строительству семи поликлиник в формате ГЧП и его итоги планируется повести в конце августа. Ранее речь шла о конце июня.

Травников также отметил, что правительство области будет продолжать искать и другие форматы для обеспечения услугами здравоохранения жителей региона.

«Медси» — крупнейшая в России федеральная частная сеть медицинских клиник, говорится на сайте компании. В состав компании входят более клиник в Москве и Московской области, 3 клинико-диагностических центра, 2 детские клиники, 2 клинические больницы, 12 клиник в регионах, 70 медицинских пунктов на предприятиях, 2 санатория, департамент семейной медицины, скорая медицинская помощь и медицинский велнес. Ежегодное количество пациентов — более 6.2 млн человек.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области