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«МегаФон» запустил сеть LTE-A во всех регионах Сибирского филиала

  • 09/01/2018

Компания лидирует в области внедрения сетей LTE-A в России.

Сеть «МегаФона» стандарта LTE Advanced (также называемого 4.5G), обеспечивающего скорость передачи данных до 300 Мбит/с, доступна абонентам в 38 российских регионах – больше, чем у любого другого оператора, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что сеть работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Перми и Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Омске, в Приморье, Южном Сахалине и других регионах России. В конце декабря «МегаФон» запустил сеть LTE Advanced во всех регионах Сибирского филиала, куда входят 9 субъектов Российской Федерации и где проживает более 10 миллионов жителей.

— Скорости мобильного интернета при использовании технологии LTE-A в 4 раза превышают скорости обычного 4G, достигая 300 Мбит/с. Технология LTE-A позволяет отправлять и получать «тяжелые» файлы объемом 1 Гб и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться интернет-браузером с большим количеством вкладок без задержки при открытии страниц, скачивать аудио- и видеофайлы, раздавать Wi-Fi на несколько устройств, комфортно играть в онлайн-игры, — рассказали в пресс-службе.

По данным Роскомнадзора с начала 2017 года количество базовых станций, использующих технологию LTE в России увеличилось на 45%. «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE (более 60 000), так и по числу действующих БС всех сетей (более 200 000).

В сети «МегаФон» на конец 3 квартала зарегистрировано 14,2 млн. мобильных устройств с поддержкой 4G, их число выросло на 44 % в течении 2017-го года. Ежемесячный трафик на абонента «МегаФона» в третьем квартале и составляет 6,7 ГБ и вырос за год на 60 %.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

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