Мелкие грузоперевозчики могут «попасть» на крупные суммы

Ространснадзор начинает штрафовать нарушителей, которые ездят по дорогам без внесения платы в систему.

8 июля 2018 года вступают в силу изменения в КоАП РФ об усилении контроля за грузоперевозчиками-нарушителями по государственной системе «Платон». Полномочия по вынесению постановлений о штрафах владельцам 12-тонников за движение по федеральным дорогам без внесения платы через систему «Платон» передаются Ространснадзору. На сайте ведомства отмечается, что федеральный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора полностью готов к работе и обеспечит равный контроль на всей территории страны. Выявление нарушителей на федеральных трассах обеспечивают 100 специальных автомобилей и более 480 рамных конструкций.

— По мнению представителей отраслевых ассоциаций, грузоперевозчиков и грузоотправителей усиление контроля за нарушителями по системе «Платон» обеспечит создание равных конкурентных условий и положительно скажется на повышении суммы собранных средств на ремонт дорог и мостов, — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Президент «Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков» (СААП) Вячеслав Трунаев считает, что передача полномочий по взысканию штрафов Ространснадзору приведет к росту сбора платежей в систему «Платон».

— Система «Платон» работает уже 2,5 года. Все это время мы говорили, что если жить без «Платона» нам уже не суждено, то нужна хорошая система контроля, чтобы все перевозчики были в равных условиях, чтобы платили одинаково. Пока лишь крупные и средние предприятия оплачивают весь пробег своих автомобилей по федеральным трассам. А многие мелкие перевозчики, хотя и зарегистрировались в системе, денег не платят, — поясняет Трунаев. — Теперь формальные препятствия для работы по взысканию штрафов устранены. Неплательщики больше не смогут уходить от ответственности. Как следствие, сборы в систему «Платон» возрастут многократно без какой-либо индексации тарифа.

Однако, президент СААП заявляет, что правительство РФ не предприняло никаких действий, чтобы через средства массовой информации широко оповестить перевозчиков о том, что с 8 июля правила игры резко изменятся.

— Десятки тысяч мелких перевозчиков-неплательщиков по всей стране даже не подозревают, что теперь каждый проезд автомобиля под рамкой «Платона» обернется для них штрафом. Причем, информацию о штрафах они получат не мгновенно, а, скорее всего, лишь через две недели заказным письмом «Почты России». То есть, многие рискуют заработать сразу десятки штрафов на большие суммы, — констатирует Вячеслав Трунаев. — Считаю, надо как можно быстрее обеспечить техническую возможность оперативного информирования владельцев транспортных средств о штрафах за неуплату в систему «Платон» (через сайт госуслуг или в личном кабинете на сайте системы «Платон»).

На начало апреля в Сибирском федеральном округе в государственной системе «Платон» было зарегистрировано 20,5 тысяч владельцев транспортных средств с общим парком в 62 тысячи грузовиков. В Новосибирской области —3 тысячи владельцев ТС и 9 тысяч большегрузов, на которых установлено 7,5 тысяч бортовых устройств. По данным руководителя Сибирского обособленного подразделения ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» Дениса Крылова, в общей сложности, на тот момент 88% транспортных средств российских перевозчиков были обеспечены бортовыми устройствами. Через систему в дорожный фонд России поступило свыше 43,3 млрд руб.

Юлия Данилова

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