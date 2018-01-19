Мэрия настаивает на пересмотре регионального стандарта по жилью

Его повышение необходимо для реализации программы по расселению ветхих и аварийных домов.

— В 2018 году завершится действие программы по развитию застроенных территорий. Ставлю задачу перед департаментом строительства и архитектуры мэрии Новосибирска разработать новую программу сноса и расселения домов непригодных для проживания. Она будет включать в себя аварийное жилье, признанное таковым уже на 31 декабря 2017 года, — подчеркнул, выступая на аппаратном совещании, посвященном постановке задач развития города на 2018 год, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

➥ Область и город разрабатывают новую программу для развития застроенных территорий

Он признал, что пока нет ясности по источникам финансирования программы, но она необходима городу.

— Хочу обратиться к вам, Андрей Александрович (врио губернатора Новосибирской области — ред.). Мы сталкиваемся с проблемой приобретения жилья для переселенцев из авариного фонда. Стоимость квадратного метра определяется сегодня региональным законом. Действующий тариф — 35 тыс руб за кв метр — не соответствует реалиям. На рынке бессмысленно говорить о сумме менее 40 тыс руб за кв м, — заявил Локоть. — Прошу пересмотреть подходы, иначе, имея на руках средства для покупки квартир, мы просто не можем их потратить и приобрести жилье, так как застройщики не выходят на наши конкурсы с такими условиями.

Фото: Юлия Данилова