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Мэрия объединит «Городской центр организации дорожного движения» и «Горсвет»

  • 26/07/2018
svet

Соответствующее постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр Анатолий Локоть подписал постановление о реорганизации двух муниципальных предприятий – «Городской центр организации дорожного движения» и «Горсвет». Это позволит оптимизировать работу муниципалитета по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— К вопросу оптимизации и эффективности работы необходимо подходить с точки зрения пользы для города и его жителей, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Исходя из этих целей, было принято решение о слиянии двух муниципальных учреждений – «Городской центр организации дорожного движения» и «Горсвет».

Новое учреждение сохранит наименование МБУ «Городской центр организации дорожного движения».

— Задача, которую мы решаем при этом слиянии, — повысить эффективность работы путём реорганизаций двух предприятий, исключения дублирующих функций, и самое главное – будет создан единый центр управления, — отметил Анатолий Локоть. — Это позволит департаменту транспорта объединить функции по обеспечению работоспособности дорожной инфраструктуры, безопасности дорожного движения. Все вопросы, касающиеся разметки, установки дорожных знаков, работы с ГИБДД, содержания сетей наружного освещения, будут решаться в одном учреждении.

Фото: Gensa Gensa

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