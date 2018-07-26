Мэрия объединит «Городской центр организации дорожного движения» и «Горсвет»

Соответствующее постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр Анатолий Локоть подписал постановление о реорганизации двух муниципальных предприятий – «Городской центр организации дорожного движения» и «Горсвет». Это позволит оптимизировать работу муниципалитета по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— К вопросу оптимизации и эффективности работы необходимо подходить с точки зрения пользы для города и его жителей, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Исходя из этих целей, было принято решение о слиянии двух муниципальных учреждений – «Городской центр организации дорожного движения» и «Горсвет».

Новое учреждение сохранит наименование МБУ «Городской центр организации дорожного движения».

— Задача, которую мы решаем при этом слиянии, — повысить эффективность работы путём реорганизаций двух предприятий, исключения дублирующих функций, и самое главное – будет создан единый центр управления, — отметил Анатолий Локоть. — Это позволит департаменту транспорта объединить функции по обеспечению работоспособности дорожной инфраструктуры, безопасности дорожного движения. Все вопросы, касающиеся разметки, установки дорожных знаков, работы с ГИБДД, содержания сетей наружного освещения, будут решаться в одном учреждении.

Фото: Gensa Gensa