Механизм реабилитации вступает в силу

Предприниматели получат механизм восстановления репутации и исключения из «черных списков».

— С 30 марта вступает в силу федеральный закон № 470-ФЗ, разработанный за две недели и подписанный президентом РФ в конце декабря прошлого года, который вносит корректировки в №115-ФЗ, устанавливающие реабилитационный механизм. Теперь клиент, считающий, что к нему незаконно применены данные репрессии может обратиться в спецслужбу кредитной организации, которая не связана ни с комплаенс-службой (принимающей решение), ни со службой безопасности. Это служба клиентского омбудсмена, которая независимо принимает решение о правомерности по отказам, — напомнил на пресс-конференции в ТАСС в Новосибирске Павел Ливадный.

Если клиент не удовлетворен, то он имеет право идти выше — на межведомственную комиссию в которую входят представители Банка России и Росфинмониторинга. Если комиссия примет решение, что репрессии принято необоснованно, то банк обязан снять претензии, и информация об их применении удаляется из всех списков, которые ЦБ доводит до своих поднадзорных организаций.

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— Кроме того, в законе прямо запрещено применять отказы в случае технического момента: несвоевременного предоставления документов, которые клиент доносит по требованию банка. Это не основание отказа, — говорит Павел Ливадный. —Также банки обязаны сообщать клиентам о причинах применения к ним такой меры, чтобы клиент мог осознать в чем его ошибка, если она есть, и обжаловать это решение.

При этом представитель Росфинмониторинга отметил, что когда механизм передачи сообщений о применении репрессий заработал («черный список»), еще до вступления в силу механизма реабилитации, произошло снижение как объема операций, по которым осуществлен отказ, так и самих фактов.

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— Недобросовестные клиенты, исходя из списка, перестали пользоваться услугами банковской сферы, а кредитные организации стали внимательнее относиться к таким операциям, — добавил Ливадный.

Он также отметил, что по оценкам ОПОРА России и «Деловой России», в 85% случаев блокировка счетов предпринимателей была оправдана. Только в 15% случаев были сомнения в действиях кредитных организаций.

— Мы считаем, что банки, в основном, действуют в соответствии с законом. Индикатор: многие клиенты, чьи счета заблокировали, никуда не обратились за обжалованием действий кредитных организаций. Жалобы тех, кто обратился, в основном, были удовлетворены, — подчеркнул он.

По оценке крупных банков, ошибки составляют менее 1 %.

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В 2017 году в Сибири, по данным Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, банки зафиксировали около 60 тыс отказов на сумму около 34 млрд руб.

Юлия Данилова

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