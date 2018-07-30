Междисциплинарный факультет биоинженерии для «Академгородок 2.0»

НГУ может вырасти на два корпуса за счет внутрисистемной рокировки.

— Предварительные переговоры о создании междисциплинарного факультета биоинженерии на базе НГУ и Новосибирского агарного университета уже проведены. Мы предполагаем, что нужно подготовить 200-300 магистрантов для работы в Центре генетических технологий, — рассказал на рабочем совещании с министром науки и образования РФ Михаилом Котюковым в Новосибирске директор ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН», академик РАН Николай Колчанов.

Он уточнил, что совместно с ректором НГУ Михаилом Федоруком и директором ФГБУ СибНИИ кормов РАН Николаем Кашеваровым уже обсуждался вопрос о передаче университету двух зданий, расположенных в Краснообске. Одно из них площадью 13 тыс кв метров, второе — 6 тыс. Как пояснили корреспонденту Infopro54 в ИЦиГ СО РАН, скорее всего, речь будет идти о лабораториях и учебных классах, где будут проводиться занятия для студентов нового факультета НГУ.

— Сейчас нужно принимать административное решение о передаче зданий университету (НГУ и СибНИИ курирует одно министерство — ред.). С учетом того, что сейчас создано министерство, объединяющее науку и образование, думаю, что сделать это будет легче, — подчеркнул Колчанов.

По словам ученого, в перспективе на междисциплинарном факультете в год можно готовить до 1 тыс человек не только для новосибирского Центра генетических технологий, но и для других организаций, которые заинтересованы в привлечении специалистов- генетиков. Эти компании могут быть расположены не только в Новосибирской области, но и в других регионах Сибири, а также в европейской части России. Предварительная поддержка проекта от потенциальных заказчиков кадров уже получена.

Михаил Котюков отметил, что федеральное ведомство готово поддержать инициативу новосибирских ученых и поинтересовался есть ли у этого проекта потенциал экспорта образования.

— Одна из задач национального проекта — удвоение количества иностранных студентов, которые приезжали бы на обучение в российские вузы, а также трудоустройство в нашей стране наиболее талантливых из них, — напомнил министр.

Николай Колчанов подтвердил, что большой потенциал есть у сотрудничества с компаниями и учеными из КНР.

В случае согласования вопроса о создании междисциплинарного факультета и передаче зданий в НГУ в этом году, первый набор магистрантов факультет может провести уже в 2019, после оформления всех необходимых документов и программ.

Центр генетических технологий — один из проектов, которые предлагается включить в новую программу развития новосибирского научного центра — «Академгородок 2.0». В него войдет три филиала: ГНУ «Сибирский НИИ растениеводства и селекции», ФГБНУ «Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины» и НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН). Центр будет расположен на двух площадках — в Краснообске и в Академгородке.

— Локализация центра в Краснообске позволит усилить его взаимодействие с Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий РАН, — подчеркнул Николай Колчанов. — На площадке в Академгородке планируется строительство второй очереди вивария для выполнения проекта полного цикла в области медицины и фармакологии. Согласно программе Центра генетических технологий предполагается создать до 300-400 новых генетических моделей патологии человека лабораторных животных, чтобы обеспечить технологическую независимость РФ для фармацевтических исследований по этим позициям.

В рамках Центра генетических технологий планируется проведение широкого спектра междисциплинарных исследований в которых будет задействовано более 20 институтов Академгородка. Стоимость проекта — 21 млрд руб, срок реализации — 5 лет, начиная с 2019 года.

В программу «Академгородок 2.0» могут войти 25 научных и внедренческих проектов, 15 социальных и инфраструктурных проектов. Согласно поручению президента РФ, она должна быть сформирована к 30 сентября.

Юлия Данилова

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области