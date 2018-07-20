Международная летняя школа по материаловедению открывается в НГТУ

В ней примут участие студенты из Германии, Белоруссии и России.

Международная летняя школа «General Engineering & Materials Science» – GEM-2018, организованная механико-технологическим факультетом вуза, начинает свою работу 23 июля, сообщили в пресс-службе университета.

Цель Летней школы знакомство молодёжи с современными конструкционными материалами, методами их исследования и с последними достижениями ведущих научных школ России и зарубежных стран. В мероприятии примут участие 25 человек из университетов Германии, Белоруссии и России.

Отмечается, что в рамках Летней школы пройдут лекции, посвящённые современным технологиям и материалам, применяемым в различных отраслях промышленности. На практических занятиях участники изучат структурные особенности, физические и механические свойства алюминиевых сплавов с применением таких методов как: оптическая металлография, рентгенофазовый анализ, гидростатическое взвешивание, испытания на статическое растяжение и растровая электронная микроскопия. В программе Школы также запланированы занятия по русскому языку как иностранному, спортивные, культурные мероприятия и поездку на Алтай.

Фото: пресс-служба НГТУ