Межрегиональный конкурс «Сибирь.ПРО» ведет прием заявок

К участию в конкурсе принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2017 года по 31 июля 2018 года.

Продолжается приём заявок для участия в тринадцатом Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Проект реализуется при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе с 2006 года, сообщили в пресс-службе проекта.

Главная тема и номинация полномочного представителя «Сибирь.ПРО» в 2018 году – «Сибирь: ПРОектный подход – приоритеты развития». Победа присуждается за материал или серию материалов о реализации в Сибири проектов комплексного развития регионов, а также проектов по приоритетным направлениям, которые являются определяющими для ускорения экономического роста и благосостояния жителей макрорегиона. Кроме этого, к участию в конкурсе допускаются материалы о сибиряках, эффективно развивающих собственное дело, о развитии малого и среднего предпринимательства, внедрении технологий и инноваций, о наукоёмких отраслях экономики и строительстве объектов инновационной инфраструктуры.

В тринадцатом конкурсе вновь стартовала номинация генерального партнера конкурса Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – «Цифровая Сибирь». Для участия будут отобраны лучшие материалы, посвященные развитию отрасли телекоммуникаций на территории Сибири, о внедрении современных информационно-аналитических сервисов, об устранении цифрового неравенства между жителями городов и сельским населением. Кроме того, компания традиционно поддерживает номинацию «Молодая Сибирь», в которой рассказывается об историях успеха молодых людей в экономике, науке, бизнесе, социальной сфере.

Генеральный партнер «Сибирь.ПРО» АО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» поддерживает впервые открытую номинацию «Сибирь ПРОмышленная». Оцениваться будут фотоматериалы или серия фотоматериалов, посвященных человеку труда и промышленным объектам субъектов Федерации Сибирского федерального округа, демонстрирующим мощь, промышленный и научный потенциал Сибири; деятельности современных предприятий и высокотехнологичных производств, показывающих процесс создания продукции и т.д. Кроме этого, на конкурс принимаются фотоработы о городской индустриальной архитектуре.

Премию «АгроПро» поддерживает генеральный партнер проекта ООО СК «Союз Военных Строителей». Победа присуждается за материал или серию материалов о развитии АПК. К рассмотрению принимаются работы о деятельности агропромышленных комплексов, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, в том числе в сфере импортозамещения; о стимулировании развития малых форм хозяйствования агропромышленной отрасли, применении высоких технологий в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции; о разработке и реализации приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» (направление «Международная кооперация и экспорт»).

Новая номинация – «ПРО свет», учреждена генеральным партнером главного журналистского соревнования Сибири ПАО «МРСК Сибири». На суд жюри будут приниматься материалы о развитии электросетевого комплекса регионов Сибири; строительстве новых энергообъектов, внедрении инновационных решений, подготовке к цифровизации сетей, а также значении электросетевого хозяйства для экономического и социального развития регионов. К рассмотрению принимаются журналистские работы, содержащие достоверную и всесторонне проработанную информацию, в которых рассказывается о высоком профессионализме и ответственности энергетиков, их вкладе в экономическое развитие макрорегиона.

В номинации партнера ООО «Сибирская генерирующая компания» – «ЭкоПРО», посвященной вопросам рационального природопользования и защиты окружающей среды, на суд жюри будут приниматься материалы или серия материалов, посвященных теме экологии городской среды, энергосбережению, экологическим проблемам и достижениям регионов Сибирского федерального округа.

Партнер Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» АО «Сибирский Антрацит» открыло собственную номинацию «Горный ПРОфиль». Победители в премии будут определены за лучшие материалы о развитии горнодобывающей отрасли в Сибирском федеральном округе. К рассмотрению допускаются работы, посвященные деятельности современных угледобывающих предприятий, внедрению на производствах высокотехнологичных разработок и инновационных проектов, созданию новых рабочих мест, вкладу в развитие регионов Сибири. Также к оценке принимаются работы журналистов о тружениках угольной промышленности и их достижениях.

Работы корреспондентов о фундаментальных научных исследованиях сибирских ученых, инновационных проектах университетов и исследовательских институтов будут рассматриваться в номинации «Наука и образование».

Номинация – «ПРОба пера», учрежденная полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, открыта специально для студентов факультетов журналистики вузов Сибирского федерального округа. К рассмотрению принимаются опубликованные и неопубликованные работы, а также видео- и аудио сюжеты, как вышедшие в эфир, так и созданные специально для участия в конкурсе по темам всех представленных номинаций.

Конкурсные материалы о развитии стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири будут приниматься в номинации «Свой дом». Номинацию традиционно поддерживает АО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

В 2018 году исполняется 15 лет с момента создания открытого акционерного общества «Российские железные дороги». К этой дате партнер конкурса Западно-Сибирская железная дорога открыла номинацию «ПРОфессия железнодорожник», где журналисты смогут представить материалы о ветеранах и действующих работниках Западно-Сибирской железной дороги, о реализованных за эти годы инвестиционных проектах, новых сервисах и услугах для пассажиров и грузоотправителей.

«Финансовый воПРОс» – премия партнера проекта Сибирского банка ПАО Сбербанк продолжит свою работу в тринадцатом «Сибирь.ПРО». Победа будет присуждена автору печатного/электронного/интернет-СМИ за материал или серию материалов в области финансовой журналистики. По условиям участия, работы должны отвечать следующим требованиям: достоверность информации, глубина проработки, разнообразие экспертных оценок.

АО «Аэропорт Толмачево» традиционно выступает партнером номинации «ПРО авиацию». За награду будут соревноваться журналисты с работами о развитии авиации в Сибирском федеральном округе, трансферных перевозок в крупных узловых сибирских аэропортах и проектах, способствующих развитию въездного туризма с использованием воздушного транспорта (в т.ч. о проекте 72-часового безвизового режима).

Неизменными остаются номинации «Демографическая ПРОгрессия» о решении демографических проблем в округе и пропагандирующих ценность семьи, «Здоровье», «ПРО спорт», номинация члена жюри, депутата Госдумы Александра Карелина об успешных в своём деле сибиряках «Герой нашего времени».

В конкурсе «Сибирь.ПРО» принимают участие работы, а также материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или вышедшие в эфир электронного СМИ в период с 1 августа 2017 года по 31 июля 2018 года. Подробнее ознакомится со списком номинаций конкурса, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта www.sibirpro.ru.

Фото: предоставлено пресс-службой проекта