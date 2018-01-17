Министерством строительства будет заведовать Иван Шмидт

Его официальное назначение состоится в ближайшее время.

— И.о исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области был назначен стразу (4 декабря 2017 года) — Иван Шмидт. Я понимаю, что его временный статус создавал определенные неудобства, но предыдущий руководитель Сергей Боярский находился в отпуске и официальную перестановку кадров провести было нельзя, — заявил, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54 на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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По его словам, в ближайшее время состоится официальное назначение Ивана Шмидта руководителем ведомства.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области