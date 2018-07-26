Министр науки Михаил Котюков проверит исполнение поручений президента РФ

План развития Новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок долен быть представлен до 30 сентября текущего года.

27 июля Новосибирскую область с рабочей поездкой посетит Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках поездки в Новосибирскую область состоится рабочая встреча Министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова с главой региона Андреем Травниковым, далее министр проведёт совещание, посвящённое исполнению поручений президента РФ Владимира Путина от 18 апреля 2018 года.

Напомним, глава государства Владимир Путин поручил правительству Новосибирской области совместно с РАН и Правительством РФ в срок до 30 сентября 2018 г. подготовить и представить план развития Новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок.

О необходимости интеграции научно-образовательных и производственных возможностей Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска и Бердска было заявлено 21 декабря 2017 года на расширенном заседании президиума СО РАН. По словам врио губернатора области Андрея травникова, это позволит создать крупнейший в стране центр науки и образования. Именно он должен стать опорным элементом инновационной системы региона, базой для создания высокотехнологичных производств, новых рабочих мест и комфортных условий для закрепления научных кадров.

Уже 8 февраля Андрей Травников представил главе государства инициативу по отработке в Новосибирской области пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе новосибирского Академгородка, р.п. Краснообска и наукограда Кольцово. В основе создаваемой модели лежит идея комплексного развития научного потенциала, сложившегося на территории Новосибирской области в XX веке, в совокупности с инновационным внедренческим поясом, предприятиями, образовательными учреждениями нашего региона.

Фото: пресс-служба Минобрнауки РФ