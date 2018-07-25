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Министр спорта поддержал выделение средств на строительство Ледовой арены в Новосибирске

  • 25/07/2018
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Его строительство должно быть завершено к середине 2022 года.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников обсудил с министром спорта РФ Павлом Колобковым строительство крупных спортивных объектов и проведение соревнований международного уровня на территории нашего региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил Андрей Травников по итогам встречи, стороны обсудили развитие основных для Новосибирской области видов спорта — хоккея, волейбола и биатлона — и необходимой для этого инфраструктуры. Одной из главных тем стал вопрос выделения средств из федерального бюджета на строительство Ледового дворца спорта и Регионального центра по волейболу.

Напомним, что 30 мая 2018 года Федерация хоккея России получила официальное подтверждение от Международной хоккейной Федерации о проведении Молодёжного Чемпионата мира 2023 года по хоккею с шайбой в Новосибирской области, в Новосибирске. Для проведения крупного международного соревнования будет построен ледовый дворец спорта на 10,5 тысяч зрительских мест. Его строительство, уточнил врио губернатора, должно быть завершено к середине 2022 года.

— Городу нужен новый ледовый дворец, и мы его все равно построим: такое обещание я дал новосибирцам. Но чтобы успеть завершить все работы к проведению Молодёжного Чемпионата мира, нам необходима помощь Министерства спорта, Правительства РФ. В том числе и помощь из федерального бюджета. Мы с этим объектом заявляемся в федеральную программу Минспорта. Проектно-сметная документация будет готова осенью и регион сразу же может приступить к строительству, — подчеркнул руководитель региона.

Также Андрей Травников сообщил Павлу Колобкову о формировании в нашей области единой системы подготовки хоккеистов — будущих игроков хоккейной «Сибири». Её важная составляющая — развитие муниципальных хоккейных школ в районах и городских округах области, а также создание межрайонных центров подготовки юных спортсменов с организацией интернатного проживания.

Еще один важный спортивный объект, вопросы оперативного завершения строительства которого обсудили Андрей Травников и Павел Колобков, — региональный центр по волейболу, который должен быть сдан к 2020 году.

Новый объект будет отвечать всем современным стандартам и требованиям для проведения не только тренировок сборных команд, но и соревнований по волейболу международного уровня. Например, сделает возможным проведение в регионе международного турнира «Волейбольная Лига Наций». В планах — сделать новосибирский волейбольный центр тренировочной базой мужской и женской национальных сборных России по волейболу перед Олимпиадой в Токио 2020 года.

Из федерального бюджета на софинансирование строительства объекта уже было выделено 500 млн рублей. Но для того, чтобы выдержать жесткие темпы строительства, необходимо стабильное финансирование, подчеркнул Андрей Травников.

— Мы обсудили необходимость выделения финансирования и в 2019, и в 2020 годах. Получена поддержка со стороны министра, надеемся, что такую же поддержку удастся получить и в других ведомствах, и на заседании правительственной комиссии, — сказал врио губернатора области.

Также Андрей Травников и Павел Колобков обсудили проведение на территории Новосибирской области этапа кубка Европы по биатлону среди юниоров в 2021 году и V Спартакиады пенсионеров России в конце августа этого года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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