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Министр транспорта проверит дороги в Новосибирской области

  • 02/07/2018
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Министр транспорта РФ посетит объекты приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», реализуемые в 2018 году.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область проконтролирует ход исполнения приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», реализуемый в 2018 году на территории Новосибирской области и областного центра, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, министр посетит объект приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в г. Новосибирске (пересечение Красного проспекта и ул. Писарева) и объект в Коченевском районе на трассе «Иртыш» (1392-1421 км). Кроме того, запланирован осмотр учебной базы Сибирского государственного университета путей сообщения.

Фото: Минтранс РФ

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