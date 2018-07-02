Министр транспорта проверит дороги в Новосибирской области

Министр транспорта РФ посетит объекты приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», реализуемые в 2018 году.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область проконтролирует ход исполнения приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», реализуемый в 2018 году на территории Новосибирской области и областного центра, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, министр посетит объект приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в г. Новосибирске (пересечение Красного проспекта и ул. Писарева) и объект в Коченевском районе на трассе «Иртыш» (1392-1421 км). Кроме того, запланирован осмотр учебной базы Сибирского государственного университета путей сообщения.

Фото: Минтранс РФ