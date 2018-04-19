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Минпромторг региона разрабатывает меры по стимулированию потребрынка

  • 19/04/2018
магаз

Среди них — создание экспертного совета по взаимодействию ритейла и региональных товаропроизводителей, реализация образовательных программ и др.

Более 470 млрд рублей составил оборот розничной торговли Новосибирской области в 2017 году, прирост за первый квартал 2018 года составляет 102 %; прирост оптовой торговли – почти 109 %, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В сравнении с другими субъектами СФО Новосибирская область находится среди лидеров — у нас первое место по обороту оптовой торговли и общественного питания, второе по розничной торговли. Рост товарооборота во многом обусловлен созданием условий для развития многоформатной торговли. Стоит отметить и большую работу, направленную на взаимодействие между местными товаропроизводителями и торговыми сетями, – сообщил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, обратив внимание, что данное взаимодействие направлено на расширение ассортимента продовольственных и промышленных товаров, произведенных на территории региона.

Максим Останин отметил, что для дальнейшего стимулирования потребительского рынка в 2018 году министерством запланирована широкая линейка различных мероприятий. Среди них — сопровождение перехода на электронную ветеринарную сертификацию, завершение разработки региональной программы по обеспечению защиты прав потребителей на 2018-2020 годы, создание экспертного совета по взаимодействию ритейла и региональных товаропроизводителей, реализация образовательных программ и др.

Большую роль в развитии рынка играет проведение ярмарочных мероприятий. Максим Останин подчеркнул, что ярмарки востребованы жителями региона — в прошлом году в области их было проведено более 1800. Для участия в ярмарках максимально привлекаются сельхозпредприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также крестьянско-фермерские хозяйства, садоводы и огородники.

Важным пунктом является продолжение реализации целевой программы по поддержке субъектов, осуществляющих торговлю в отдаленных селах. Программа предполагает компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 км от районных центров. В 2017 году региональным минпромторгом было предоставлено 59 субсидий на общую сумму 9 млн рублей. Получатели государственной поддержки обеспечивают бесперебойное снабжение жителей 432 населенных пунктов Учитывая высокую социальную значимость этого вида госсподдержки, в планах на 2018 год направить 11 млн рублей по данной программе.

Большое внимание уделяется мероприятиям, нацеленным на взаимодействие профессионального сообщества и обмен опытом между экспертами. Так, в начале апреля в Новосибирской области прошел фестиваль «Весенний кулинарный кубок», участниками которого стали более 300 поваров, кулинаров и рестораторов из разных регионов страны. В рамках фестиваля проходили соревнования, презентации, мастер-классы и другие тематические мероприятия.

В ближайшее время ожидается ряд других специализированных проектов и форумов. Многие из них будут приурочены к профессиональному празднику «День российского предпринимательства».

В Новосибирской области торговое обслуживание населения осуществляют 32,9 тыс объектов потребительского рынка. Доля торговли в валовом региональном продукте Новосибирской области составила 19,4 %.

На потребительском рынке Новосибирской области работают более 100 крупных сетевых компаний, международного, федерального и регионального значений, реализующих продовольственные и непродовольственные товары. Несмотря на активное развитие крупноформатных объектов торговли, продолжается открытие специализированных и фирменных магазинов и отделов товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции — мяса, мяса птицы, хлебобулочных и колбасных изделий, овощей.

Реализуется два крупных социальных проекта – областная социальная ярмарка (ул. Красных Зорь, 1/3), и городские социальные ярмарки (ул. Петухова, 69 и ул. Большевистская, 131 к.2). На социальных ярмарках организовано более 120 торговых отделов для местных товаропроизводителей для ежедневной реализации жителям продуктов питания по ценам на 15-20 % ниже средних розничных цен, сложившихся на территории Новосибирской области. Розничный оборот трех социальных ярмарок за 2017 года составил около 1 млрд рублей.

Фото: pixabay.com, автор- TeroVesalainen

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