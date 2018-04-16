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Минсельхоз намерен запретить сыроподобный продукт

  • 16/04/2018
сыр

Инициативу по запрету такой продукции поддерживают и производители, и потребители.

Российские производители молока поддерживают идею запретить сыроподобный продукт. Об этом заявила глава комиссии по вопросам АПК и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ Евгения Уваркина на итоговой коллегии Минсельхоза России, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

— Мы понимаем, что против российских производителей молока используется нечестная конкуренция. Это связано, в том числе, с ввозом в страну сыроподобной продукции, изготовленной с использованием растительных жиров, — отметила Евгения Уваркина.

Эксперты молочного рынка отмечают, что часть проблем связана с отсутствием определения «сыроподобный продукт» в нормативно-правовом поле Российской Федерации. Этого термина нет в едином перечне товаров, подлежащих ветеринарному контролю, что не дает возможности Роспотребнадзору и Россельхознадзору контролировать подобную продукцию при пересечении государственной границы России.

Отмечается, что по оценкам экспертов, в течение 2017 года в Россию было ввезено примерно 150 тысяч тонн «сыроподобного продукта» украинского производства. Место качественного сыра на рынке занял фальсификат. А спрос на свежее молоко стал падать. В результате впервые за много лет цены в зимние месяцы на сырое молоко не выросли, а снизились почти на 20%.

Чтобы изменить ситуацию на рынке, российские производители молока выступили с предложением — запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции. Как отметила глава аграрного комитета Общественной палаты РФ, подобный опыт защиты интересов потребителей и производителей молочной продукции накоплен в странах Таможенного Союза.

— В Беларуси полностью запрещено производство сыроподобных продуктов. Это в первую очередь направлено на защиту внутреннего белорусского рынка, — подчеркнула Евгения Уваркина.

Эксперты говорят о необходимости комплексной программы по стабилизации российского молочного рынка, включая экономические, юридические и отраслевые меры. Важным этапом этой программы станет запуск процесса обязательной маркировки молочной продукции с 16 июля 2018 года, а также введение с 1 июля 2018 года обязательной электронной ветеринарной сертификации.

По мнению членов аграрного комитета Общественной палаты РФ, добросовестные участники молочного рынка заинтересованы в скорейшей реализации этих мер. Именно так можно обеспечить условия для равной и честной конкуренции и защитить интересы российских потребителей.

Фото: pixabay.com, автор- lipefontes0

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