Минстрой региона проведет оценку юридических и финансовых схем завершения строительства объектов на Тульской

А также завершит согласование списка обманутых дольщиков.

— Существует три коллектива пострадавших жителей, по каждому из которых нужно выверить список жителей, ранее заключавших не совсем законные договора. «Отмахнуться» от этих граждан мы не имеем права. Просьба к региональному министерству строительства и мэрии г. Новосибирска во взаимодействии с инициативными группами дольщиков по Тульской завершить согласование списка граждан, которые участвовали в реализации своих прав на жильё через подобные схемы. Параллельно нужно провести оценку юридических и финансовых схем завершения строительства объектов. Это должен быть альтернативный более быстрый вариант – в том числе, с использованием механизма масштабных инвестиционных проектов, — цитирует врио губернатора области Андрея Травникова пресс-служба регионального правительства.

Глава региона акцентировал внимание на том, что результаты этой работы должны быть доведены до всех трёх инициативных групп дольщиков на Тульской.

— Один из объектов по ул. Тульская при посредничестве регионального минстроя и мэрии Новосибирска в настоящее время достраивается, заключён договор подряда, функции технического заказчика по линии капитального строительства осуществляет УКС мэрии г. Новосибирска. Реализуется масштабный инвестиционный проект по достройке дома на сумму порядка 60 млн рублей. Зарезервированы 120 квартир на тот случай если юридические основания на получение квартир у граждан, заключавших договора вне рамок правового поля, будут найдены, — отметил Врио министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Напомним, что работа по завершению строительства объектов на ул. Тульская находится на особом контроле министерства строительства Новосибирской области. Обмен мнениями по дальнейшему решению проблемы состоялся 5 июля в министерстве строительства с участниками долевого строительства, заключившими договоры долевого участия с застройщиком ООО «Баутехник-Т». В ходе встречи участники долевого строительства многоквартирных домов по ул. Тульская, 80, 82 (стр.) представили в министерство строительства Новосибирской области открытое письмо на имя главы региона Андрея Травникова, где, в частности, идет речь, о негативной ситуации вокруг достройки домов, создаваемой группой граждан, – по словам обратившихся, эта группа называет себя «обманутыми дольщиками на Тульской 80, 82 (стр.)».

— В своём обращении мы подчёркиваем, что есть группа людей, называющих себя обманутыми дольщиками по Тульской, 80 и 82, но не являющихся таковыми. Это подтверждено многочисленными судебными решениями, согласно которым 109 человек, заявлявших в суде о нарушении своих прав, не признаны участниками долевого строительства. Эти люди никакого отношения к нашему объекту не имеют, препятствуют проведению работ на нём, и создают негативный фон продажи квартир, что способствует затягиванию сдачи дома. Просим отнестись к заявлениям этих лиц критически и выработать позицию, основанную на объективной информации, подтверждённой судебными решениями и направленной на соблюдение интересов 500 добросовестных участников долевого строительства, — подчеркнула участник долевого строительства по ул. Тульская, 82 Ольга Кокурина.

По итогам встречи было принято решение о дальнейшем продолжении совместной конструктивной работы министерства строительства и участников долевого строительства.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области