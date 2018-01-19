Минстрой России впервые с 2009 года понизил норматив стоимости 1 кв. м

Соответствующий приказ ведомства зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ.

Минстроем России утвержден норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по РФ на I полугодие 2018 года в размере 37 848 руб. Во II полугодии 2017 года норматив стоимости 1 кв. м составлял 38 320 руб. Уменьшение стоимости 1 кв. м составило 472 руб. Снижение норматива произошло впервые за последние 9 лет. Начиная с 2009 года норматив стоимости прибавлял в среднем по 4 % в год, сообщает Единый реестр застройщиков.

Приказом утверждены также показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по субъектам РФ на I квартал 2018 года. В этом списке лидирует Москва (91 670 рублей). На втором месте Санкт-Петербург (63 416 рублей). Третью строчку занимает Сахалинская область (59 388 рублей).

В Новосибирской области норматив составит 40 879 рублей.

Приказ вступит в силу с 27 января 2018 года.

Фото: Юлия Данилова