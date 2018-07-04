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Минтранс РФ поддерживает новосибирский проект «Городская электричка»

  • 04/07/2018
ditrih

Глава ведомства также рекомендует региону участвовать в федеральных программах по возрождению речных перевозок и обновлению общественного транспорта.

— Сейчас прорабатывается проект развития пассажирского железнодорожного кольца в Новосибирске. Уже подготовлено технико-экономическое обоснование, предварительный расчет экономической модели показывает, что плата за проезд на этом виде городского транспорта для людей будет достаточно комфортной, — заявил, выступая на совещании по вопросам развития транспортно-дорожной сети в регионе в Новосибирске министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

О какой плате идет речь он не конкретизировал. На момент публикации материала эту информацию уточнить не удалось.

Дитрих подчеркнул, что дорожная сеть Новосибирска почти исчерпала возможности для развития. При этом транспортный каркас города концептуально сформирован и требуется лишь завершение формирования обходной кольцевой структуры города для более качественного пропуска транзитного транспорта.

В мае замначальника управления пассажирских перевозок департамента транспорта мэрии Новосибирска Михаил Никулин отмечал, что опрос граждан — потенциальных пассажиров «городской электрички» — показал: им интересен сетевой тариф, а также интервал движения 30 минут. Первую очередь проекта «Городская электричка» — на левом берегу — в Новосибирске планируется запустить в 2020 году.

Евгений Дитрих также сообщил, что в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на федеральном уровне разрабатывается новая концепция транспортного обслуживания населения. В частности, в рамках проекта министерство планирует реализовать мероприятия по поддержке обновления подвижного состава общественного транспорта.

Новая концепция в рамках РФ разрабатывается и для возрождения речных перевозок.

— Речной транспорт получит новое развитие. Речь может идти об обновлении портовых мощностей, активизации финансирования работ по гарантированным глубинам. Думаю, что Новосибирск должен принять в этом участие, — подчеркнул министр.

С предложением о создании в Новосибирске сети речного пассажирского транспорта уже несколько лет выступает ООО «Речфлот». Компания предлагает включить в нее жилмассивы, которые расположены по берегам Оби, а при строительстве перехватывающих парковок, и отдаленные микрорайоны. Важным условием реализации этого проекта является развитие береговой инфраструктуры, а именно, оборудованных причалов. Директор Ассоциация судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий ранее также выступал с предложением о включении речных грузоперевозок в новосибирскую агломерацию. Предполагалось, что задача развития транспортно-логистической инфраструктуры для обеспечения стыковки речного и железнодорожного транспорта вне границ Новосибирска будет решаться на основе развития грузового портового района Ташара.

Ольга Еренкова

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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